Torre Mondovì si prepara ai festeggiamenti di San Gottardo

Tutto pronto a Torre Mondovì per i festeggiamenti in occasione della Festa del Santo Patrono, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Domenica, alle 11, sarà celebrata la S. Messa presso il santuario di San Gottardo, a seguire si svolgerà la benedizione di auto, moto, mezzi e piccoli animali sul piazzale della cartiera.

Prima e dopo la Messa vendita di torte per sostenere la partecipazione di quanti più ragazzi possibili alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 giostre per grandi e piccini sul campo sportivo, pozzo di San Gottardo nella casetta di legno, gazebo allestito dalla Pro Loco per il tesseramento 2023. In occasione della festa della mamma, trattamento speciale per tutte le mamme in collaborazione con L’Angolo della Bellezza di Rossi Aurora.

Sarà presente l’Associazione “L’Aquilone ONLUS” con la bancarella della “batata”, la famosa chip della solidarietà nel cartoccio, il cui ricavato sarà devoluto a favore dei meninos de rua della Casa do Menor di Padre Renato Chiera in Brasile.

Lunedì 15 ci sarà la tradizionale Fiera in piazza Mellino, dalle 9 alle 17, con banchi di merce varia e di produttori, i piccoli animali del negozio “L’acquario and Piccoli Animali”. Inoltre saranno esposti alcuni lavoretti realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia.

Alle ore 11 sarà celebrata la S. Messa presso il Santuario di San Gottardo.