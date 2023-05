Demonte, domenica prossima sarà chiusa al traffico la Strada Statale 21

Domenica prossima 14 maggio, in occasione della festa di danze e musiche occitane "Prima d'Oc", sarà chiusa al traffico l'arteria principale di Demonte. a partire da Piazza Mazzini fino al distributore Europam.

La chiusura al traffico scatterà alle ore 14 e si protrarrà fino alla conclusione della manifestazione.

Sono previste deviazioni in loco per le sole autovetture e mezzi con portata inferiore a 35 quintali, che potranno transitare sul percorso alternativo che va da Via Maggiore Borello, Via San Martino, Via Rubattiera per i mezzi in discesa direzione Cuneo e Via Perrier per il transito in salita direzione Vinadio.