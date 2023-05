Dronero, non si ferma all'alt e tenta di investire i vigili che sparano alle gomme

Non si è fermato all'alt dei vigili urbani in via Giolitti a Dronero. Anzi ha accelerato e ha anche tentato di investire il comandante Oreste Uberto che ha sparato alcuni colpi di pistola a distanza ravvicinata alle gomme.

Il sindaco Mauro Astesano ha assistito a parte della scena. Era in Municipio e si è affacciato al balcone dopo aver sentito il primo colpo: “Per quanto ho visto i colpi sono stati sparati a una distanza di 20/30 centimetri alle gomme. Ritengo che il comandante si sia comportato come doveva comportarsi nella situazione in cui si trovava”.

L'uomo, un cittadino extracomunitario alla guida di una Fiat Punto, è stato bloccato dopo un breve inseguimento terminato prima dell'immissione sulla provinciale 24 verso Villar San Costanzo, nella zona del ponte della Madonnina.

Sul posto anche i carabinieri che stanno facendo i rilievi del caso, come ente terzo.

Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio in pieno centro, lungo via Giolitti, nei pressi del municipio e della chiesa parrocchiale.