Banca Alpi Marittime, prosegue l'espansione: i soci approvano il bilancio 2022

L’assemblea annuale dei soci della Banca Alpi Marittime, che si è svolta domenica 7 maggio ha approvato all’unanimità il bilancio 2022. Banca Alpi Marittime chiude il 2022 con un utile di 20,8 milioni di euro, tutti i principali indicatori in crescita e un impegno costante nel sostegno al territorio.



«Dopo tre anni, finalmente ci siamo ritrovati in presenza a celebrare il nostro appuntamento sociale più importante, con una forte partecipazione dei nostri soci. Il bilancio 2022 è un risultato importante, conseguito grazie alla competenza e alla dedizione costante della direzione generale, del consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti, – commenta il Presidente Gianni Cappa - ma soprattutto grazie alla fiducia e al sostegno che i nostri soci hanno avuto e continuano ad avere nella Banca e nel nostro lavoro. In questo contesto, Banca Alpi Marittime, insieme al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, di cui è parte integrante, ha confermato di essere banca solida, sana e forte e parte attiva della propria comunità».



«I numeri del bilancio 2022 confermano che la Banca Alpi Marittime ha un livello di solidità, efficienza, liquidità e di contenimento dei rischi tra i migliori del panorama bancario italiano. Questo ci consente di poter guardare al futuro con determinazione, - dichiara Giuseppe Peirotti, Direttore Generale – certi di poter contribuire al sostegno delle famiglie e delle aziende del nostro territorio».



Il Cet1 Ratio si è attestato al 18,19% ed il Total Capital Ratio al 20,24% raggiungendo un patrimonio netto di quasi 220 milioni di euro. La raccolta complessiva ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro e gli impieghi a clientela si sono attestati a circa 1,6 miliardi di euro con un incremento di circa 150 milioni di euro sull’anno precedente (+10,96% sul 2021) a dimostrazione del forte sostegno a famiglie ed imprese del nostro territorio. Da evidenziare la massima attenzione al contenimento dei rischi aziendali, in particolare alla qualità del credito, arrivando ad un indicatore netto degli NPL del 1,3% e delle sofferenze dello 0,36% (tra i migliori degli Istituti di Credito Italiani), raggiungendo un livello di copertura NPL di circa il 74% e delle sofferenze dell'81% circa.



Banca Alpi Marittime, da sempre convinta dell’importanza di essere “vicini” al cliente, ha continuato la sua politica di crescita, andando ad aggiungere alle filiali di Centallo e Fossano già aperte nel 2020 e 2021, le nuove filiali di Saluzzo e Rivoli aperte nel 2022. Sta lavorando per aprire una nuova filiale a Savona, indicativamente fine 2023, che permetterà di allargare la base di potenziali clienti di oltre 2 milioni di persone.

La compagine sociale è cresciuta attestandosi oltre 17.000 soci e, se proporzionato a circa 36.000 clienti, va ad evidenziare un rapporto soci/clienti tra i più elevati di tutto il sistema delle Banche di Credito Cooperativo Italiano, a dimostrazione del fatto che per Banca Alpi Marittime la figura del socio è centrale per il proprio modello di essere Banca della Comunità.