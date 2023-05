Come tornare in forma rapidamente in vista dell’estate

Manca poco all’estate e, come tutti gli anni, in questo periodo ci si affanna per tornare in forma. Premettendo il fatto che, per evitare di trovarsi con l’acqua alla gola tra maggio e giugno, è importante impegnarsi durante i mesi freddi, ricordiamo che può comunque capitare di non sentirsi completamente a proprio agio con il fisico.

No problem! Esistono infatti diversi espedienti che permettono di correre ai ripari e, in tempi relativamente brevi, ottenere risultati soddisfacenti.

Utilizza piatti più piccoli

Regola semplice ma, come si suol dire, d’oro: utilizza, quando possibile, piatti più piccoli per i tuoi pasti. Si tratta di un espediente che ti permetterà di ridurre le porzioni e, di riflesso, anche l’intake calorico.

Tieni un diario

Tieni un diario in cui riporti i dettagli del tuo modo di approcciarti al cibo, soprattutto dal punto di vista emozionale. Scrivi, per esempio, come ti senti dopo ogni pasto. Così facendo, può capitare spesso di accorgersi che molti dei pasti che si fanno nel corso della giornata non hanno nulla a che vedere con la fame, ma sono, molto spesso, una stampella emotiva.

Attenzione: esiste anche il comfort food, che ogni tanto ha il suo perché. Nel momento in cui, invece, l’assunzione di cibo per tacitare le emozioni diventa abitudine quotidiana, vuol dire che c’è qualcosa che non va e che è il caso di prendere contatto con uno psicologo.

Valuta l’integrazione

L’integrazione, se ben gestita, può rivelarsi un’alleata speciale nel percorso di remise en forme in vista dell’estate. Oltre ad una sana alimentazione e alla pratica costante di attività fisica, puoi optare anche per questi bruciagrassi. Si tratta di prodotti di qualità certificata in quanto venduti da una farmacia online che ha ricevuto l’apposita autorizzazione dal Ministero della Salute per vendere sul web, oltre a integratori, anche farmaci che non richiedono la prescrizione del medico (e numerosi altri prodotti legati al mondo del benessere).

Bando alle diete monotone

La parola d’ordine per una dieta sana è varietà! Se stai pensando di perdere peso velocemente in vista dell’estate mangiando solo insalate, dovresti cambiare idea prima di avere problemi. La cosa giusta da fare, ribadiamo, è seguire una dieta varia.

Così facendo sarà possibile non solo non avere a che fare con quei momenti all’insegna della monotonia che spingono, di frequente, a lasciarsi andare a poco salutari abbuffate, ma anche ridurre il rischio di sperimentare carenze nutrizionali.

Non escludere alcun nutriente

Tutti i nutrienti sono importanti per il nostro corpo, carboidrati compresi. Eliminarli drasticamente non ti aiuterà a perdere peso in maniera rapida in vista dell’estate. Non bisogna infatti dimenticare che i carboidrati sono un vero e proprio carburante per il cervello umano e che la chetosi è una situazione sostenibile per un lasso di tempo limitato.

L’approccio giusto quando si parla dei nutrienti sopra menzionati è una scelta all’insegna dell’equilibrio. Spazio quindi ad alimenti ricchi di fibre, fonti di carboidrati integrali ad assorbimento meno rapido da parte dell’organismo.

Prova l’allenamento HIIT

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto cenno all’importanza dell’attività fisica ai fini di una rapida ripresa della forma fisica in vista delle vacanze. Sono diverse le tipologie di workout che si possono chiamare in causa. Una delle più efficaci è l’HIIT, acronimo per High Intensity Interval Training. In cosa consiste? Nell’alternanza fra momenti di sforzo intenso e altri che, invece, sono dedicati al recupero attivo.

Questo modo di gestire l’allenamento ha benefici anche dopo la sessione. Come dimostrato da uno studio condotto da un’equipe guidata dal Professor Zeljko Pedisic, membro dell’Institute for Health and Sport della Victoria University, Melbourne, possono bastare anche solo quattro settimane di allenamento HIIT per migliorare drasticamente il metabolismo dei grassi.

Attenzione, però: non si tratta di un workout per tutti! Andrebbe evitato, per esempio, durante la gravidanza e nei primi sei mesi dopo il parto, ma anche in caso di cardiopatie.