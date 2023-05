Dove vivere la movida nel Nord-Ovest italiano

Nel “DNA” degli italiani, un elemento, più d’altri, è presente nella maggior parte degli abitanti del Belpaese: la socialità. La voglia di evasione e divertimento, infatti, non manca di certo nel nostro paese, famoso nel mondo non solo per le bellezze artistiche e paesaggistiche presenti. Molti stranieri, ad esempio, decidono di trascorrere un periodo di vacanza in Italia consci delle tante opportunità di svago offerte al calar della sera lungo tutto la penisola.

Da Nord a Sud, come da Est a Ovest, l’Italia offre numerose località dove potersi divertire al calar del sole, svagarsi e ritrovare nuove energie dopo una dura giornata di lavoro. Le mete più famose sono Milano, non casualmente famosa come la “Milano da bere” per le infinite opportunità di divertimento notturno, Roma e la riviera romagnola, quest’ultima nota per i tanti locali serali da ballo.

Torino, punto di riferimento della movida dell’Italia occidentale

Anche la zona dell’Italia occidentale, quella che riguarda direttamente la maggior parte dei nostri lettori, offre la possibilità di vivere serate all’insegna di spensieratezza e divertimento senza dover sopportare un lungo viaggio per raggiungere Milano, la capitale del divertimento notturno dell’Italia settentrionale.

L’affascinante Torino, capoluogo del nostro Piemonte ricco di storia e bellezze paesaggistiche con pochi eguali nel resto dello Stivale, è un punto di riferimento della movida del Nord Italia, ricco di zone che ospitano centinaia di avventori quando tramonta il sole. Basti pensare, in tal senso, alla zona del Quadrilatero Romano, famosa in tutto il Piemonte per l’effervescente vita notturna.

Essa è, senza alcun dubbio, la zona più affascinante della movida torinese, dove si possono trovare locali raffinati e patinati adatti a soddisfare il palato degli avventori notturni più esigenti. Nel Quadrilatero Romano, infatti, sono presenti i più rinomati ristoranti di Torino, dove è possibile assaporare i migliori piatti della rinomata cucina piemontese, italiana e internazionale.

Una pluralità di locali, però, che non riguarda soltanto la cucina. In questa zona glamour torinese è possibile gustare i migliori vini piemontesi in qualche suggestiva enoteca, oltre a poter vivere un apericena di gran classe in qualche bar curato in ogni piccolo dettaglio. Il Quadrilatero Romano è la zona preferita dagli over 35, complice, in qualche caso, il costo certamente non contenuto che comporta una serata in questa zona della città di Torino.

Genova, seducente e ammaliante al calar della sera

La movida giovanile torinese, invece, si concentra maggiormente nelle zona di San Salvario, che offre numerosi locali dove potersi divertire e ballare fino all’alba del mattino. I prezzi, in questa parte della città, sono certamente meno proibitivi rispetto al patinato Quadrilatero Romano; inoltre, i locali dove poter ascoltare musica sono presenti in quantità decisamente maggiore.

Torino, però, non è l’unico punto di riferimento della movida dell’Italia Nord Occidentale. Un altro luogo particolarmente adatto per vivere serate divertenti e stuzzicanti è, senza alcun dubbio, l’ammaliante Genova, ancor più seducente se visitata al calar della sera in compagnia di qualche affascinante bellezza locale: visita escortinn per conoscere ragazze genovesi e trascorrere un’indimenticabile serata all’ombra della Lanterna, magari in una località di grande fascino come Piazza delle Erbe.

Questa splendida piazza del capoluogo ligure è, a tutti gli effetti, un punto di riferimento della vita notturna genovese, ricca di locali dove poter trascorrere una divertente serata in “salsa genovese”. Piazza delle Erbe è affollata in ogni parte della stagione, anche se in estate, complice l’afflusso turistico più elevato, risulta ancor più battuta.

La zona genovese più glamour, invece, è Piazza della Lavagna, che pullula di locali alla moda e, in modo ancor più specifico, di ristoranti dove poter degustare i migliori piatti della succulenta cucina ligure, famosa in tutto il mondo per alcune specialità come la pasta al pesto.