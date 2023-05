La nuova tassa del 26% sulle plusvalenze crypto: come influirà sugli investitori?

Spesso amate, a volte odiate, sicuramente discusse, le crypto sono ormai una realtà finanziaria consolidata. Sono passati pochi anni da quando Satoshi Nakamoto ha messo in circolazione il suo primo Bitcoin, nel 2009. Il valore all’epoca di BTC era equivalente a 0,0009 USD per BTC, un prezzo che fece sorridere gli scettici. Al momento della scrittura, BTC si attesta sui 26.000 USD ma, come sappiamo, ha toccato picchi di 65.000 USD nel novembre 2021. Tra alti e bassi e periodi di volatilità più o meno elevata, il prezzo degli asset digitali sembra destinato a crescere, come indicato nel grafico sottostante relativo al prezzo BTC.

Fonte: Statista

Come per qualsiasi altro asset, sia reale che digitale, le previsioni future sul prezzo devono prendere in considerazione diversi fattori, sia interni che esterni al settore. Essendo le crypto una classe di asset molto giovane e con un mercato relativamente piccolo rispetto a quello tradizionale, la capacità di ammortizzare gli eventi esterni è minore; questo ne spiega l’elevata volatilità.

Tra gli eventi esterni che incidono sul comportamento degli investitori e, in ultima analisi, sul prezzo c’è la questione della tassazione, un argomento che è tornato alla ribalta viste le recenti modifiche normative sul tema. Il rapporto tra governi e crypto non è stato dei più pacifici, soprattutto all’inizio: di fondo, la crypto e il sistema DeFi nascono come alternativa all’economia centralizzata, banche e governi in primis.

E diversi sono i meccanismi interni che rendono le crypto degli ecosistemi autonomi, per cui negarne l'esistenza e la portata economica vorrebbe dire negare l’evidenza. Come era prevedibile, uno dei primi atti che ha portato a riconoscere le crypto come asset economico è stata la previsione di una tassazione. Se BTC o ETH hanno un valore, lo Stato bussa alla porta dell'investitore e chiede la propria parte.

La normativa recentemente approvata prevede, in sintesi, che le crypto attività vengano tassate al 26% quando costituiscono delle plusvalenze, ovvero dei proventi derivanti dal “rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività”.

La norma non è molto chiara e ha lasciato dubbi sull’ambito di applicazione. Ad oggi, la distinzione più utile sembra essere la conversione in valuta fiat in sostanza, dato che tassare le crypto al pari della valuta fiat estera ed equiparare i wallet a dei conti correnti sarebbe una scelta con delle basi troppo deboli. Perlomeno al momento attuale.

Il futuro delle crypto, tra volatilità e tassazione

Le criptovalute hanno una base forte. Se così non fosse, sarebbero già state eliminate dal sistema economico e finanziario viste le recenti crisi che hanno scosso l’intero settore, provocando conseguenze a catena anche su società e investitori che hanno sempre operato in modo legale. Sicuramente, investire in azioni continua ad essere l’attività finanziaria non solo più rilevante dal punto di vista dei volumi di investimento, ma anche quella considerata più solida (anche se non esente da rischi).

Secondo Maxim Manturov, Head of Investment Advice presso Freedom Finance Europe, "Il mercato delle criptovalute è influenzato da diversi fattori, tra cui i progressi tecnologici, il sentiment del mercato e l'azione normativa. È probabile che i fattori normativi svolgano un ruolo importante nel plasmare la direzione del mercato crypto nelle prossime settimane e mesi.

Un fattore normativo chiave da tenere d'occhio per il futuro è la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che combatte in maniera attiva le offerte iniziali di monete (ICO) fraudolente e indaga sugli exchange di criptovalute. Qualsiasi nuova regola o azione esecutiva intrapresa da parte della SEC potrebbe influire sulla fiducia degli investitori e portare potenzialmente a fluttuazioni dei prezzi.

Un dato positivo per Bitcoin è che nel 2024 ci sarà un evento di halving Bitcoin. L’halving ("dimezzamento") di Bitcoin si verifica ogni quattro anni, e comporta il dimezzamento della remunerazione per i miner di Bitcoin (il pagamento per i miner sarà ridotto a 3,125 BTC). Questo evento è generalmente considerato positivo per il prezzo Bitcoin in quanto la riduzione della remunerazione contribuisce a ridurre l'offerta e quindi ad aumentare la domanda. Storicamente, l’halving è stato valutato come un ottimo segnale per dare una spinta al prezzo Bitcoin." Fonte: Natixis

Prevedere il comportamento futuro degli investitori è sempre difficile. Possiamo guardare alle reazioni che l'introduzione di una tassazione sulle plusvalenze crypto ha portato in altri Paesi per avanzare delle ipotesi. In India ad esempio, la tassazione del 30% sulle plusvalenze ha creato una sorta di panico tra gli investitori, che non hanno accolto con entusiasmo la notizia, soprattutto all’inizio.

Successivamente però, sono stati analizzati anche alcuni aspetti positivi, ad esempio la conseguente riduzione della manipolazione dei prezzi e della speculazione, oltre a un maggior freno nei confronti di potenziali frodi come il pump and dump.

Infine, dal punto di vista del mercato in senso ampio, la normativa spinge i trader a detenere gli asset invece che ad affidarsi a strategie più veloci come lo scalping ad esempio, strutturando il sistema in un’ottica di lungo periodo e quindi dando stabilità a un’economia che ne ha ancora abbastanza necessità.