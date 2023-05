L’India non concede il suo sostegno all’Ucraina in vista del prossimo G20

L’India è uno dei Paesi al di fuori dell’Europa a non aver mai esplicitamente sostenuto l’Ucraina. Per questo motivo, il governo di Kiev ha sempre espresso una certa irritazione, stuzzicando Nuova Delhi con frasi che solitamente fanno effetto sull’opinione pubblica europea. Ad esempio quando il ministro degli Esteri Kuleba ha detto che in ogni barile di petrolio russo importato dall’India si trovava un po’ di sangue degli ucraini. Il governo di Kiev comunque non smette di cercare l’aiuto indiano: recentemente la viceministro degli Esteri Dzhaparova è andata a incontrare i vertici politici indiani e invitare il premier Modi a un colloquio telefonico con Zelensky. Quest’ultimo ha anche provato a farsi invitare al prossimo G20, che si terrà a settembre proprio in India. Però, come riporta il sito Strumenti Politici , l’esito della richesta è stato negativo. Nelle dichiarazioni congiunte relative al summit, il governo indiano ha evitato qualsiasi riferimento al conflitto ucraino e non ha inserito l’Ucraina nei Paesi esterni invitati al G20. La cosa che più infastidisce Kiev è che l’India non ha mai aderito alle sanzioni occidentali contro Mosca e non intende cominciare oggi. Anzi, sta intensificando la cooperazione economica e diplomatica con la Russia. Le importazioni di greggio hanno toccato ad aprile un nuovo record, dopo essere salite ai massimi livelli già a marzo. Inoltre, India e Russia sono entrambe membri dell’organismo di cooperazione militare asiatico, la SCO, e soprattutto del gruppo dei Paesi BRICS. E se per alcune questioni l’India cerca equilibrio nei rapporti con gli Stati Uniti e con l’Occidente, in altre persegue la sua linea in modo coerente. Nel caso dell’Ucraina, la direzione è quella della neutralità o della vicinanza con la Russia.