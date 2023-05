Osteoporosi e alimentazione: come la dieta aiuta la salute delle ossa

Caratterizzata dall’aumento della fragilità ossea, l'osteoporosi è una patologia a carico dell’apparato scheletrico che incrementa il rischio di fratture ossee.

Tra le ossa più interessate da questo fenomeno ci sono femore, omero, vertebre e quelle delle articolazioni di polsi e caviglia. Queste, a causa della bassa densità minerale, diventano maggiormente soggette alla rottura, anche a seguito di traumi di lieve entità.

Circa 5 milioni di italiani soffrono di osteoporosi, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Infatti questa patologia interessa maggiormente il gentil sesso e, in particolare, il 13,5% delle donne contro il 2,3% degli uomini.

Inoltre, si tratta di un disturbo che aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età e soprattutto dopo i 55 anni. Infatti, i dati ISTAT mostrano che il 32,2% degli italiani oltre i 74 anni soffre di osteoporosi. Anche in questo caso le percentuali evidenziano come le donne siano più soggette a tale patologia arrivando fino al 47%, contro il 10,3% della popolazione maschile.

L’osteoporosi non preoccupa solo per l’ampia platea di persone che ne soffrono, ma anche a causa delle rilevanti conseguenze che determina, in termini di mortalità e di disabilità motoria.

I dati mostrano infatti che la frattura del femore porta a una mortalità del 5% nel periodo immediatamente successivo all’evento e del 15-25% entro un anno. Inoltre, mentre il 30-40% delle persone riesce a riprendersi del tutto, nel 20% dei casi si perde definitivamente la capacità di deambulare autonomamente.

Prevenire l'osteoporosi: dieta sana per ossa sane

Fortunatamente, l’alimentazione e alcune sane abitudini possono aiutare nella prevenzione e nel contrasto di questa malattia. Infatti, trattandosi di una patologia caratterizzata dalla perdita di minerali nel tessuto osseo, gli alimenti più ricchi di nutrienti rappresentano dei veri e propri alleati per le persone soggette a osteoporosi.

A tal proposito, scoprire se il latte fa bene alle ossa è sicuramente il primo passo da compiere. Come si legge sul sito di divulgazione scientifica Lattendibile.it, una delle più autorevoli voci in materia, una nota azione benefica del latte riguarda proprio la densità minerale ossea. Il latte è infatti un alimento estremamente ricco di calcio e il suo consumo aiuta a raggiungere la quantità giornaliera consigliata.

Anche la vitamina D è un micronutriente essenziale per contrastare l’avanzamento dell’osteoporosi. Questa vitamina, infatti, aiuta il corpo ad assorbire il calcio e a utilizzarlo per rafforzare le ossa.

Tra i nutrienti importanti per la salute delle ossa, ci sono poi le proteine, che sono presenti in ogni cellula del corpo, comprese le ossa. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA indica che l’apporto giornaliero di proteine per gli adulti (compresi gli anziani) è di 0,83 grammi per ogni chilogrammo di peso corporeo.

Inoltre, al fine di modulare una dieta adeguata a prevenire e contrastare l’osteoporosi, va precisato che anche minerali e vitamine, come il calcio e la vitamina D sopracitati, si trovano in buone quantità nel latte.

Quali comportamenti favoriscono la salute delle ossa?

Oltre a seguire un’alimentazione varia e bilanciata, ricca dei nutrienti sopra descritti, esistono alcuni comportamenti che possono favorire la salute delle ossa. Tra questi, al primo posto c’è l’esercizio fisico.

La maggior parte delle persone è consapevole dell’impatto dell'esercizio fisico sulla forma fisica, ma molti ignorano come questo favorisca la salute delle ossa. Infatti, si è visto che l'esercizio fisico aiuta a stimolare le cellule responsabili della costruzione delle ossa.

In particolare, per promuovere la salute delle ossa, bisognerebbe fare esercizi di sollevamento pesi e di resistenza per 3 o 4 giorni alla settimana. Mentre camminare, così come la corsa, la danza, l'aerobica, l'escursionismo e il tennis sono ottime attività di sostegno del peso, gli esercizi di resistenza utilizzano una forza, come i pesi, un elastico o l'acqua, per rafforzare i muscoli e costruire le ossa. Una muscolatura forte e un buon equilibrio possono anche aiutare a evitare cadute o a ridurre al minimo le lesioni.

Oltre all’esercizio fisico, è bene costruire abitudini di vita sane per migliorare la salute delle ossa. Tra queste c’è il mantenimento di un peso sano, lo smettere di fumare e il consumo ridotto di alcolici.

Con le circa 600mila fratture ossee ogni anno, l’osteoporosi è una patologia così diffusa e dagli impatti così significativi che da anni si realizzano farmaci per contrastarne l’avanzamento. Pertanto, sapere che l’alimentazione e alcune abitudini possono aiutare a vivere una vita più sana, è quindi un buon modo per agevolare la funzione dei farmaci e ridurre al minimo i rischi di fratture.