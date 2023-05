Pompe di calore, una nuova tecnologia per riscaldare casa in modo oculato ed eco-friendly

Tra le nuove tecnologie che offre il mercato in ambito di riscaldamento ci sono le pompe di calore, cioè macchinari capaci di trasferire energia termica, quindi calore, da un ambiente freddo ad uno caldo.

Il processo è inverso a quello tradizionale: in inverno la pompa sottrae calore dall'esterno per poi trasferirlo all'interno per riscaldare gli ambienti.

Durante questo processo viene consumata una determinata quantità di energia che, a seconda della tecnologia usata, viene rilasciata sotto forma di gas metano o di energia elettrica.

Questo sistema è altamente ecocompatibile, poiché il calore viene estratto da una fonte naturale, che può essere aria, acqua o terra, senza quindi rilasciare ulteriori emissioni di CO2 nell'atmosfera.

Alcuni impianti sono reversibili, quindi all'occorrenza possono raffrescare oltre che riscaldare un ambiente, e sono utilizzabili per tutto l'anno.

Se la pompa dall'energia termica cattura e produce un quantitativo di energia superiore al suo reale fabbisogno, allora è considerata rinnovabile.

La diffusione delle pompe di calore è stata favorita anche dalle detrazioni fiscali, ma anche da altri vantaggi come la produzione di calore maggiore rispetto ad un impianto tradizionale e un maggior risparmio se il sistema viene usato anche per raffrescare gli ambienti.

Tra gli svantaggi da elencare i costi elevati di installazione e di manutenzione, che vengono comunque recuperati nel corso degli anni grazie ad un importante risparmio di natura energetica.

Le pompe di calore si stanno diffondendo rapidamente in Italia ma è opportuno scegliere bene il personale a cui rivolgersi.

Si tratta infatti di una tecnologia sostanzialmente nuova, quindi bisogna rivolgersi ad un'azienda esperta e qualificata.

Chi vuole avere maggiori informazioni può così contare su un'azienda rinomata nel settore, venendo maggiormente rassicurato e informato sul funzionamento e sull'efficienza di questa tecnologia.

Un altro aspetto interessante è che ci sono diverse tipologie di pompe di calore, da scegliere in base alle proprie necessità.

Tra le più semplici da installare ci sono le pompe aria-aria e aria-acqua, anche se la loro efficienza dipende dalla temperatura dell'aria esterna. Il grande vantaggio risiede proprio nell'aria che è una fonte sempre disponibile.

Ci sono poi gli impianti acqua-acqua che, per funzionare correttamente, hanno bisogno di un pozzo con sistema di aspirazione che va costruito appositamente.

E poi ci sono le pompe di calore geotermiche, che sfruttano il calore nel terreno. In tal caso è necessaria la costruzione di una sonda termica verticale capace di catturare il calore nel terreno in profondità.

Le pompe di calore infine possono essere bivalenti, cioè supportate da un generatore per il riscaldamento degli impianti.

Questa soluzione è indicata quando la pompa copre il fabbisogno dell'abitazione, ma fino ad una certa temperatura esterna. Si abbina quindi una fonte di calore alternativa, generalmente una caldaia, per generare il calore sufficiente quando la pompa non è in grado di farlo.