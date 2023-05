Busca: grande attesa per il 'Balloon and eBike'

Datameteo Educational OdV in collaborazione con il comune di Busca, l’ Associazione Ingenium, Ferraz Viaggi presentano la prima esperienza Balloon and Bike: Busca come non l’avete mai vista e vissuta



Il 13 maggio alle ore 7.30 circa il sindaco di Busca Marco Gallo e l’assessore Ezio Donadio sperimenteranno il nuovo educational Busca Balloon and eBike, con il decollo della mongolfiera del campione John Aimo dal museo parco dell’Ingenio per un volo silenzioso, meteo permettendo, al cospetto del Monviso.



L’assistenza sarà garantita dai volontari della nostra associazione.



All’atterraggio dopo una coccola rigenerante con delizie locali eccoli alle ore 10 pronti per la seconda parte dell’esperienza con un percorso ciclo turistico e naturalistico aperto a tutti in ebike. Si realizzerà meteo permettendo un connubio unico di poter ammirare la maestosità del Monviso, i paesaggi unici che Busca e l’imbocco della valle Maria sanno offrire con uno skyline unico apprezzabile solo dal cesto di una mongolfiera unito alla sensazione di libertà che i nostri percorsi ciclo turistici e la strada dei cannoni sanno offrire.



La guida ciclo-naturalistica Nadia e il nostro biker meteorologo Cristian vi aspettano con il sindaco per provare assieme questo nuovo orizzonte esperienziale in ebike con un percorso semplice, empatico dove si apprezzerà il contatto con la natura, la professionalità di una guida preparata e la bravura del nostro meteoman Cristian di spiegare i segnali del tempo per escursioni outdoor sicure.



Potrai usare la tua ebike o provarne una delle nostre. Iscrizioni ed info Nadia 3389030142 nadia@ferrazviaggi.com