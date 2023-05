Cuneo, al Teatro Toselli lo spettacolo "La mia vita per un bignè"

Domenica 14 maggio 2023 alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo la Compagnia EgriBiancoDanza ritorna con una nuova produzione, all’interno della RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI della Fondazione Egri, lo spettacolo La mia vita per un bignè realizzato con la coreografia di Riccardo Fusiello nell’ambito del bando biennale AREPO 21/22 (poi slittato al 23/24 causa Covid) indetto dalla Fondazione Egri per la Danza che ha come finalità principale quella di ospitare, sostenere, diffondere e promuovere le nuove creazioni di coreografi OVER 35, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi e ispirati alla contemporaneità e supportandone la messa in scena.

Tema del bando di questo biennio è “BODY and SOUL” interpretato dagli artisti, assecondando la loro estetica e poetica. Oltre a Riccardo Fusiello, che presenta questa prima creazione, sono stati selezionati Chiara Frigo, Sandro Mabellini, Mario Coccetti, Fabio Liberti e Irene Russolillo.

Nella serata la Compagnia Naturalis Labor presenta Pezzi Fragili. “Pezzi fragili è nato quasi d’istinto. Due persone si trovano vicine e pronte per un ipotetico viaggio. Una condivisione profonda, due persone sconosciute che si rendono conto di quanto uno sia importante per l’altro. Un pezzo emotivo, sottile, poetico”.

All’interno dell’attività di programmazione la Fondazione Egri come di consueto riserva degli spazi dedicati alla formazione coreutica. In questa occasione La Maison de la Danse, scuola di danza che collabora da anni con la Fondazione Egri, si esibirà in una coreografia curata, durante una serie di workshop, dal danzatore della Compagnia EgriBiancoDanza Francesco Morriello

La mia vita per un bignè, è una creazione intrecciata con il Bolero di Ravel, concepita sul tema del desiderio, su come si accende, su come agisce in noi e su come si muove. Il Bolero come l'unica musica possibile per tracciare il dirompente spirito vitale che il desiderio provoca in noi e quel movimento sottile e impertinente che porta con sé.