Inaugurata al Forte di Bard la mostra “Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta”

C’era anche una delegazione del Comune di Moretta, formata dagli assessori e alcuni consiglieri guidati dal sindaco Gianni Gatti e la vice sindaca Emanuela Bussi, lo scorso sabato 6 maggio, al Forte del Bard per l’inaugurazione della mostra «Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta».

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin che ha accolto la delegazione morettese e quella proveniente da Ceva rappresentata dal vice sindaco Lorenzo Alliani.

L’esposizione, visitabile fino a domenica 4 giugno nella Cappella del Forte, apre i molteplici eventi in programma in occasione della rievocazione storica «Napoleonica», che si terrà dal 2 al 4 giugno con la rappresentazione storica, dell'assedio di Bard avvenuto nel 1800, che vedrà protagonisti centinaia di figuranti in costumi d’epoca.

Il progetto espositivo, tra gli unici nel suo genere, data l'alta rilevanza storica, nasce dalla collaborazione tra l’associazione del Forte di Bard, presieduta da Ornella Badery, con il Comune di Moretta e la Città di Ceva.

Curatori della mostra sono gli architetti Silvia Oberto (per la documentazione riguardante Moretta) e Andrea Briatore (per il Forte di Ceva).

“La sezione dedicata a Moretta – spiega il sindaco Gianni Gatti - presenta una serie di cartografie che documentano l’introduzione delle forme di Catasto volute, con un editto da Napoleone, dopo aver conquistato gran parte del Regno Italico, messe in relazione con il precedente Catasto Sabaudo.

La documentazione, proveniente dall’archivio storico morettese - continua Gatti - è scritta in francese ed esposta nei documenti originari in apposite teche. Alcune mappe dalle grandi dimensioni, che raggiungono anche i 3 metri quadrati, non sono in originale ma sono state preventivamente fotografate e ridotte in un formato più piccolo per essere appese nell’esposizione e adatte a una più facile consultazione.

Sono contento - conclude Gatti - dell’opportunità che è stata data a Moretta di partecipare alla mostra assieme a Ceva. Mi risulta che il Forte del Bard accolga ogni anno 300mila turisti; questa è un grande opportunità per promuovere il nostro paese, anche fuori dai confini regionali, in un circuito che accoglie turisti dall’Italia e dall’estero”.

Il legame tra il Forte del Bard, Ceva e Moretta viene quindi ricostruito attraverso questi preziosi documenti storici e opere d’arte che ricordano il passaggio di Napoleone.

Il Forte di Ceva, al pari della fortezza di Bard, poi ricostruita per la sua importanza strategica, fu raso al suolo per volontà dell'imperatore francese.

Un grande plastico, esposto in mostra, presenta al pubblico le peculiarità architettoniche del Forte di Ceva, affiancato da una serie di acquerelli su tela provenienti dell'Archivio di Stato di Torino, oltre a documenti originali tratti dagli archivi comunali del capoluogo di Regione.

L’esposizione sarà a disposizione del pubblico negli orari di apertura del Forte di Bard fino a domenica 4 giugno; l’accesso è incluso nel biglietto di ingresso alle altre aree espositive.

Sabato 3 giugno da Moretta a Bard per vedere la rappresentazione storica “La Napoleonica” e visitare la mostra a tema.

L’Amministrazione comunale di Moretta in occasione della rappresentazione storica “La Napoleonica”, in programma al Forte del Bard da venerdì 2 a domenica 4 giugno, organizza per sabato 3 giugno un servizio di trasporto gratuito con il biglietto omaggio anche per l’ingresso alla mostra, riservato ai cittadini morettesi.

Coloro che desiderano partecipare all’evento devono scrivere una e-mail a info@comune.moretta.cn.it, indicando nome e cognome del partecipante e numero telefonico per ricevere eventuali comunicazioni da parte dell'organizzazione.

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 12 maggio, i posti sono limitati a 50 persone.