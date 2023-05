Sanfront, continuano gli eventi alla borgata museo di Balma Boves

Continua la stagione degli eventi alla borgata museo di Balma Boves a Sanfront.

Domenica 14 maggio il Sig. “Batista” di Barge, sarà presso il sito per far scoprire come venivano realizzate le antiche scope in saggina, utilizzate fino a cinquant’anni fa, e ancora molto utili a tutt’oggi, per la pulizia degli ambienti agresti.

L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica, con la dimostrazione dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

L’evento gratuito, compreso nel 1€ di biglietto di ingresso al sito.

Durante tutta la giornata sarà altresì possibile fare la visita guidata della borgata museo, con visite previste alla mezz’ora di ogni ora dalle 10:30 alle 17:30 (costo 5/3€).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: balmaboves@gmail.com ; 349/8439091; 348/5835677