Savigliano, all'Università delle tre età c'è la scrittrice Maria Grazia Colombari

La scrittrice Maria Grazia Colombari racconterà la “Storia della prostituzione femminile dal mondo greco alla legge Merlin” durante una lezione che terrà domani, martedì 9 maggio, all’Università delle tre età di Savigliano.

L’appuntamento è alle 15,30 nella sala conferenze del Centro culturale Saviglianese, in piazza Nizza 11.

Sempre alla stessa ora e luogo, martedì 16 maggio, la professoressa Colombari terrà una lezione su “Emmeline Pankhurst e le suffragette” dedicato al movimento femminile inglese che ha lottato affinché alle donne venissero riconosciuti i diritti ed in particolare il diritto di voto.

Con il suo ultimo saggio, dal titolo “Hortensia e le altre”, Maria Grazia Colombari parteciperà al Salone Internazionale del libro di Torino, sabato 20 maggio alle 19 nel padiglione Puglia. Il libro parla delle donne coraggiose che hanno “osato” disobbedire all’ordine di tacere ed hanno perorate cause pro se e pro “aliis” ovvero per gli altri.

La prefazione del libro, edito da Les Flaneur, è curata dall’ex magistrato e saggista Gian Carlo Caselli.

Il saggio sarà presentato al padiglione Puglia del Salone del Libro in quanto la Colombari dal 1° maggio 2019 è cittadina onoraria per meriti storici di Carovigno, cittadina in provincia di Brindisi, dove era nato nel 1824 salvatore Morelli, in quanto ha dato risalto alla sua memoria.

L’uomo politico, è considerato il “paladino dei diritti delle donne” per i quali si era prodigato dalla metà del 1850 in epoca Risorgimentale.

Le lezioni all’Università delle tre età di Savigliano proseguono giovedì 11 maggio con una lezione del dottor Nicola Gaeta dal titolo “Esame storico delle Costituzioni e comparazione. Differenze tra Costituzioni concesse e costituzione votate. Analisi delle riforme costituzionali fatte, tentate e attualmente necessarie”.