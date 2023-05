TEDxCuneo: un successo 'Extraordinario' per la terza edizione

Idee, spunti di riflessione, approfondimenti e suggestioni. Tutto questo ha confermato il successo della formula TEDxCuneo, evento giunto alla sua terza edizione, che si è svolto nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, sabato 6 maggio.



L’evento gratuito, patrocinato dal Comune di Cuneo, ha portato nel capoluogo della Granda otto speaker d’eccellenza che si sono confrontati sul tema “Extraordinario - Oltre l’immaginario”, facendo registrare il tutto esaurito all’evento in presenza e più di 700 collegamenti in streaming. Novità dell’ edizione 2023 è stata la diretta dell’evento sul maxi schermo allestito in piazza Virginio che ha permesso al pubblico di incontrare alcuni degli speaker.



A catalizzare l’attenzione sono stati i relatori: Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo, Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaiuti, presentati da Giusy Italiano. Ogni speaker in modo diverso, ha condiviso il tema “Extraordinario - Oltre l’immaginario”, spaziando dalla musica alla tecnologia, dall’intelligenza artificiale alla didattica, dalla finanza all’economia, dall’ingegneria aerospaziale alla comunicazione.



Riscontro positivo anche per la formula del networking. Pubblico e speaker hanno interagito, nel puro spirito dei TEDx Talks, durante il break tra prima e seconda parte, incontrandosi nella location d’eccezione del chiostro all’interno del Complesso. TEDxCuneo si avvale di un team composto da 70 volontari con un’età compresa tra i 16 e i 60 anni. Ogni membro ha contribuito attivamente a realizzare l’evento rendendolo coinvolgente ed entusiasmante.