Dopo quasi due anni di siccità (manco fossimo nel Sahara) finalmente è piovuto. Ma se avessimo potuto trattenere anche solo una piccola parte dell’acqua caduta dal cielo, e subito defluita nei fiumi, avremmo messo al sicuro le coltivazioni per tutta l’estate.

Due giorni di pioggia finalmente abbondante, caduta sui campi, sui frutteti, sui prati e sui boschi del Piemonte. In alcune zone sono scesi fino a 120 millimetri di acqua

Una quantità sufficiente per tutto l’anno, se fosse presente una rete di infrastrutture di trattenuta e accumulo (piccoli invasi, laghetti) e che costituirebbe una preziosa scorta per salvare i raccolti in caso di siccità. E invece la pioggia scesa è subito “transitata” verso il mare, una quantità pari al 50% della portata media del Po a Torino.

Se fossimo stati in grado di immagazzinare anche solo un decimo di questa acqua, avremmo accumulato circa 15 milioni di metri cubi, pari a circa la metà della capacità della diga idroelettrica di Ceresole Reale, che avrebbero permesso di gestire un’eventuale crisi idrica estiva.

Oltre i 2000 metri di quota è nevicato, ma questa neve non è sufficiente per rimpinguare le portate dei fiumi nel periodo estivo, visto che i ghiacciai sono ormai quasi inconsistenti in tutte le montagne piemontesi e valdostane.

La Coldiretti è pronta con decine di progetti per piccoli invasi e per laghetti atti a trattenere l’acqua piovana e poi ridistribuirla. Manca solo il via libera della Regione e del Governo.

E intanto l’ acqua se ne va.