A sette giorni dal voto, Michele Pianetta e la sua lista “Per Villanova" hanno incontrato i nuovi cittadini villanovesi

Tra le proposte, la volontà di coinvolgere in un dialogo costante tutti i villanovesi: " Anche per questo, uno dei nostri punti programmatici prevede la creazione, da subito, di uno sportello del cittadino”. Nelle intenzioni di Pianetta e della sua squadra, lo sportello si interfaccerà costantemente con gli uffici comunali.

In conclusione di incontro, Michele Pianetta ha dichiarato che il suo numero telefonico diretto sarà pubblico e comunicato a chiunque abbia la necessità di contattarlo, un coraggioso e apprezzabile slancio di disponibilità in un contesto di seimila abitanti!

I componenti della lista "Per Villanova" a sostegno di Michele Pianetta sono: Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo); Ornella Ambrogio in Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio); Cristina Fenoglio, (24 anni, addetta all'accoglienza); Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore); Sabrina Gasco in Cedro (51 anni, educatrice professionale); Fabiola Himci (46 anni, insegnante); Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile); Andrea Orsi (40 anni, commercialista); Fabrizio Prato (53 anni, geometra libero professionista); Guido Preve (71 anni, pensionato); Cristina Ramondetti in Marchisio (44 anni, insegnante); Claudia Vignolo in Bongiovanni, (59 anni, casalinga e scrittrice).