FdI, nuovo coordinatore per la sezione di Gioventù Nazionale a Savigliano

La federazione provinciale di FdI Cuneo e Gioventù Nazionale provincia Cuneo rendono noto che, nella giornata di venerdì 5 maggio, è avvenuto un passaggio di consegne ed avvicendamento nella guida della Sezione GN di Savigliano alla presenza del Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale, l’assessore di Marene Alberto Deninotti, l’ex Coordinatore cittadino Christian Panero a seguito di decisione unanime del Direttivo cittadino e per sopraggiunti limiti di età, ha affidato l’incarico al neo Coordinatore Eleonora Busso.

Alberto Deninotti, osservando come l’attività di GN sul territorio saviglianese proceda in modo ottimale e nell’ultimo anno “ci sia stata una partecipazione via via crescente e con molte adesioni”, nel ringraziare profondamente l’ex Coordinatore Panero per “il costante impegno profuso nella sua attività”, si dice profondamente soddisfatto della scelta del nuovo Coordinatore cittadino, proseguendo poi nell’affermare che: “la presenza femminile in Gioventù Nazionale ed anche in Fratelli d’Italia è in crescita esponenziale, a differenza di altri partiti noi non abbiamo necessità di quote rosa, grazie ad un progetto politico vincente ed alla dimostrazione di quanto siano premiate le qualità e capacità nelle nostre fila, donne e uomini hanno le stesse possibilità di ricoprire ruoli di rilievo. Con la nomina di Eleonora Busso non acquisiamo una Coordinatrice, acquisiamo una persona capace e che certamente svolgerà un ottimo lavoro di Coordinatore”.

Il neo Coordinatore cittadino, Eleonora Busso, assume l’incarico “con forte senso di responsabilità e gratitudine nei confronti di tutto il coordinamento cittadino di GN e del suo Coordinatore provinciale per la fiducia dimostrata nei suoi confronti”, proseguendo poi nell’affermare che: “il lavoro è certamente molto, ma operando di squadra e con l’impegno di tutti, si porterà l’attività di Gioventù Nazionale in tutta Savigliano, informando, lavorando e sicuramente continuando ad attrarre nuovi validi giovani all’interno del progetto”.