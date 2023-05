Una delegazione di Manta con i ragazzi del "Green Leaves" in visita all'impianto Ambiente e Servizi di Scarnafigi

Nella mattinata di sabato 7 maggio, una delegazione del comune di Manta è andata in visita nell'impianto dell'Ambiente e Servizi di Scarnafigi, azienda gestita dalla famiglia Parola. Insieme ad esponenti gruppo consigliare del Comune c'erano anche i ragazzi del gruppo "The Green Leaves", il giovane gruppo dallo spiccato spirito ambientalista nato nei mesi scorsi tra i banchi di scuola.



"Una visita molto interessante - ha affermato il sindaco di Manta Paolo Vulcano al termine della giornata - che ha permesso a tutti noi toccare con mano quanto lavoro sta dietro al riciclo di alcuni rifiuti. Ci siamo resi conto tutti che nonostante siamo in un'area geografica che ottiene percentuali di differenziazione dei rifiuti alta il lavoro da fare è ancora molto."



"Naturalmente - prosegue Vulcano - noi adulti abbiamo bisogno di incrementare questo spirito 'ecologico' che risulta molto spiccato nei nostri ragazzi, per questo che abbiamo chiesto loro di darci una mano in merito. Come amministrazione siamo orgogliosi di avere un gruppo di ragazzi così motivati, cercheremo di coinvolgerli in altre iniziative."



"Grazie a voi ragazzi e ai vostri genitori che vi hanno concesso l'opportunità di aderire a questa visita - conclude con i ringraziamenti il primo cittadino - Grazie alla famiglia Parola per la grande disponibilità concessa ai nostri ragazzi di far visita al loro impianto di ricircolo della carta e non solo. Grazie ai tre colleghi consiglieri (Stefania, Francesco e Roberto) che si sono resi disponibili per accompagnare i ragazzi.Grazie allo Csea che ha supportato la visita con la presenza del tecnico Gaboardi."