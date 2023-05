Gli studenti dell'Arimondi Eula sperimentano le biotecnologie applicate alle indagini forensi

La scorsa settimana gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico e delle scienze applicate dell’'istituto "Arimondi Eula" hanno avuto l’opportunità di sperimentare le moderne biotecnologie applicate al campo forense.

L’attività delle indagini forensi, che si inserisce nel programma curricolare di scienze, ha visto gli studenti coinvolti per l’intera giornata scolastica sotto la guida di laureandi in Biotecnologie mediche.

Armati di pipette, termociclatore per PCR e camera elettroforetica, gli studenti si sono cimentati nella “ricerca dell’assassino” tra vari indiziati.

Grande l’entusiasmo da parte dei liceali sia per l’alto livello formativo dell’esperienza, sia per la opportunità di toccare con mano quanto studiato in classe.

I docenti, infatti, pur riconoscendo l’importanza della didattica tradizionale, mostrano sempre più interesse per la didattica laboratoriale, resa possibile dalla ottima dotazione di laboratori scientifici dell’Istituto.