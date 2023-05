Vernante, premiazione della 14ª edizione del concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino"

Venerdì 5 maggio la premiazione della quattordicesima edizione del Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino", svoltasi presso il teatro ex confraternita di Vernante, ha aperto un weekend dedicato a Pinocchio che si è concluso domenica 7 con l'inaugurazione del nuovo Pinocchio gigante, opera di Barba Brisiu, dedicato al compianto illustratore Meo Cavallera.

Al concorso dedicato allo 'zio' di Pinocchio, quell'Attilio Mussino torinese di nascita ma vernantino di adozione che diede vita alla prima immagine di Pinocchio a colori, hanno partecipato classi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado di Piemonte, Lombardia e Liguria per un totale di oltre cinquecento studenti coinvolti, che si sono confrontati sul tema dell'acqua come risorsa preziosa per il pianeta.

Tra i ventisei lavori in concorso, realizzati a tecnica libera nel formato del manifesto con materiali di riciclo e recupero con rappresentazioni di Pinocchio e/o di altri personaggi dell'opera collodiana, la commissione artistica ha premiato la scuola materna "Dott. Cav. U. Baudino" di Vernante per l'opera 'L'acqua non è una bugia', la classe IV A della Scuola Primaria A. G. Barrili (IC Foce) di Genova, autrice dell'opera 'La più grande bugia di Pinocchio il burattino è che puoi sprecare l'acqua del lavandino' e la classe II A della Scuola Secondaria di Primo Grado di Roccavione (IC Robilante), che ha presentato l'opera 'Per Pinocchio ogni goccia è preziosa'. Le tre vincitrici si sono aggiudicate un buono del valore di cinquecento euro per l’acquisto di materiale didattico informatico o di consumo.

Contestualmente alla premiazione del concorso, promosso dal Comune di Vernante in collaborazione con la Pro Loco di Vernante e noau | officina culturale e con il patrocinio dell'Istituto Comprensivo di Robilante si è svolta anche l'assegnazione del premio 'Pinocchio dell'anno 2023' all'associazione Addobbi e mestieri di Vernante. La premiazione è stata il momento clou di una mattinata dedicata alla scoperta di Vernante grazie alle visite guidate ai suoi murales e al museo Mussino che si è conclusa con lo spettacolo teatrale 'Il paese dei quadrati magici', una coproduzione della compagnia Il Melarancio e Cada Die Teatro liberamente ispirata al racconto di Pinin Carpi 'L’isola dei quadrati magici' con la regia di Alessandro Lay.

«Dopo tre anni di stop causa pandemia è stato emozionante poter tornare a premiare le classi vincitrici del Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino". A nome del Comune di Vernante desidero ringraziare tutti i partecipanti per le loro riflessioni sulla salvaguardia e la cura dell'acqua, un tema che diventerà sempre di più stretta attualità. L'inaugurazione del Pinocchio gigante dedicato a Meo Cavallera, che con i suoi murales realizzati con Bruno Carletto ha reso Vernante unica, ha chiuso un fine settimana da ricordare» commenta Gian Piero Dalmasso, sindaco di Vernante.

La quattordicesima edizione del Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino" è inserita nella sesta edizione di Imaginé | piccolo festival della narrazione per figure, che l'associazione noau | officina culturale proporrà a Vernante nel terzo fine settimana di settembre.