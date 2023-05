Alba Calcio in Serie D, il presidente De Bellis: "Gruppo eccezionale, i ragazzi ci hanno messo anima e cuore"

L'Alba Calcio si è risvegliata in Serie D, categoria di cui calcherà i campi a partire dalla prossima stagione calcistica.

La vittoria in casa della CBS nell'ultimo turno di campionato, unita alla sconfitta del Cuneo Olmo contro la Giovanile Centallo, è valsa infatti una promozione che sembrava impossibile fino a poche settimane fa.

La squadra albese ha saputo compattarsi dopo l'avvicendamento in panchina Telesca-Lo Nano, infilando una striscia di vittorie che ha annullato il vantaggio precedentemente accumulato dal Cuneo Olmo, incappato un due pareggi ed una circostanza nelle ultime tre di campionato.

Un grande risultato per il sodalizio nato ufficialmente nel luglio 2021 e presieduto da Giovanni De Bellis, capace di vincere per due volte di fila la Coppa Italia prima di quest'ultimo, storico trionfo.

De Bellis: "Era difficilmente immaginabile riuscire ad ottenere determinati risultati in così poco tempo. E' giusto riconoscere il giusto merito a tutti, a partire da mister Telesca che ringrazio per avere costruito praticamente da zero questo gruppo eccezionale. Ma devo dire grazie a tutti: dirigenti, staff tecnico, collaboratori, giocatori. E poi naturalmente gli sponsor, fondamentali per noi. Rinnovo i miei complimenti al Cuneo Olmo, grande avversario. Abbiamo saputo approfittare dei loro risultati negativi delle ultime settimane, i ragazzi sono stati davvero bravi perchè non era facile continuare a crederci e soprattutto vincere le partite restanti. Con il cambio di allenatore ci siamo assunti un rischio ma i nostri giocatori si sono compattati ed è andato tutto nel migliore dei modi. Ci hanno messo anima e cuore. Avventura in Serie D? Le avventure ci piacciono. Ci auguriamo di fare bene e proseguire su questa strada. E' presto per parlare della squadra della prossima stagione, sarà uno scenario nuovo per noi. Ma lavoreremo, innanzitutto, per conservare la categoria, procedendo per gradi."