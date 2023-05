Atletica: Pietro Riva si ripete, confermato il titolo italiano nei 10000 metri su pista

A Brescia, nei Campionati italiani dei 10000 metri su pista, l'albese Pietro Riva si ripete dopo il successo della passata stagione.

Riva è protagonista di una prova che lo vede sempre davanti agli avversari per il tricolore, staccati di qualche metro già a metà gara. Quinto nella scorsa estate agli Europei di Monaco, il 26enne delle Fiamme Oro ribadisce il suo feeling con questa distanza e chiude nel tempo di 28:21.88.

Sulla pista del campo Gabre Gabric di Sanpolino, sede anche quest’anno della rassegna, il piemontese festeggia il secondo titolo consecutivo mentre il primo al traguardo è il keniano Stanley Kamau (28:16.80). Alle loro spalle, combattuta la lotta per le altre posizioni nel campionato italiano: secondo il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) in 28:36.77 e terzo Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto) al personale di 28:37.41 con il quarto posto al romano Francesco Guerra (Carabinieri, 28:39.04 PB) confermando il tricolore under 23, più dietro Nekagenet Crippa (Esercito, 29:08.82) in una manifestazione che ha dato indicazioni utili in vista della prossima Coppa Europa di Pacé, in Francia, il 3 giugno.

Nella gara femminile secondo posto per la borgarina Anna Arnaudo, campionessa uscente, preceduta da Nadia Battocletti.