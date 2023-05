Calcio Serie D. Un Bra da record aggancia la Sanremese nell'ultima giornata, Floris: "Risultato straordinario"

Il Bra di Roberto Floris ha chiuso il campionato regolare di Serie D a quota 74, raggiungendo la Sanremese al secondo posto del girone A (matuziani avanti negli scontri diretti). Annata da incorniciare quella giallorossa, condita dal record di punti totalizzati.

Capellupo e compagni, che nei playoff sfideranno il Vado sul proprio campo, hanno confermato un'eccellente condizione fisica e mentale nell'ultima partita, giocata e vinta per 5-0 in casa della Fezzanese. Di Menabò (tripletta), Marchisone e Pautassi le reti che hanno deciso l'incontro.

Comprensibile l'orgoglio con cui mister Floris ha commentato una stagione che potrebbe ancora regalare belle soddisfazioni: "Avere agganciato la Sanremese al secondo posto è un risultato straordinario. Speravamo in un loro possibile passo falso nell'ultima giornata ed anche grazie a questo importante stimolo siamo entrati carichi in campo, dominando la nostra partita. Abbiamo anche stabilito il nuovo record di punti della storia del Bra in Serie D, un trionfo. Dopo averci battuto nella 32^giornata il Vado aveva sei punti in più di noi, oggi è sotto di cinque lunghezze. Questo è accaduto perchè in quel momento abbiamo tirato fuori i denti e continuato a spingere. Quella sconfitta ci infastidì un po', sembrava quasi scontata e ciò non rendeva merito al nostro cammino. Non mi aspettavo un campionato del genere, che ci permette di giocare i playoff in casa con due risultati su tre a disposizione. Un regalo ai tifosi, società, presidente, tutti. Naturalmente affronteremo la prossima partita con l'obiettivo di vincerla. Conosciamo bene la forza del Vado che ci ha battuti per 3-0. Menabò? Sono contento per lui, se lo merita. Lavora con grande dedizione e sta migliorando tantissimo."