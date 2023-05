Corsa in montagna, via al Campionato Italiano assoluto: podio di Francesca Ghelfi a Limana

Ha preso il via da Limana (Belluno) il Campionato Italiano assoluto di corsa in montagna con la prima prova, salita e discesa, su percorso di 10000 metri per le categorie assolute.

Nella prova femminile sale sul podio Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) che chiude in 1h11:16; la cuneese fa gara di testa insieme a Bonzi e Sortini, per poi perdere terreno dalle avversarie nella lunga discesa finale da Malga Pianezze. Sesta piazza per Alessia Scaini (Atl. Saluzzo) in 1h14:09; 13ma Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani) in 1h16:21; 15ma Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo) in 1h18:49, seguita dalle compagne di club Iris Baretto, 22ma (1h21:11) e Irma Chiavazza, 34ma e sesta tra le u23 (1h25:05).

Nella prova assoluta maschile Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita), 15esimo in 1h04:11, è il migliore tra gli u23, davanti al compagno di club Elia Mattio, 26mo assoluto in 1h06:13 e quarto nella classifica promesse. Nella classifica assoluta da registrare il 17mo posto di Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) in 1h04:31, il 23mo di Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo) in 1h06:01. Tra gli atleti di punta, assenti Andrea Rostan (Atl.Saluzzo) e Martin Dematteis (Sportification), annunciati alla vigilia.

Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) è quarta nella prova juniores sui 5,5km (26:57), seguita da Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita), sesta (27:27).Al maschile, successo per il burundese dell’Atl. Saluzzo Therence Bizoza, che taglia il traguardo in 21:30. Alle sue spalle, buona prova per il suo compagno di club Francesco Mazza, quarto a soli 8 secondi dal terzo posto, in 22:49. Settimo Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia) in 23:02, seguito da Gabriele Franco Laurenti (Atl. Pinerolo), ottavo in 23:11; Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo), undicesimo in 24:00.

La manifestazione era valida anche come prima prova del CAMPIONATO DI SOCIETA'.

L’Atl. Saluzzo guida nettamente la classifica juniores maschile con 107 punti (31 punti di vantaggio sul S.A. Valchiese) mentre è 11ma nella categoria assoluta, preceduta dalla Pod. Valle Varaita che, con 185 punti, si assesta al quarto posto (17 i punti che la separano dal terzo gradino del podio).

Al femminile, Atl. Saluzzo quarta con 141 punti (ad un solo punto di distacco dal terzo posto del G.S. Orecchiella Garfagnana).