Racconigi Cycling Team: Arianna Giordani medaglia d'argento a Bolzano

Ottima performance del Racconigi Cycling Team anche nella seconda edizione della “Coppa Ristorante Cibus”, abbinata alla “Coppa Antonio Zanon”, gara open disputata sulle strade della città di Bolzano.

Le atlete del presidente Silvio Traversa, dirette in ammiraglia dall'esperto tecnico Claudio Vassallo, sono salite sul secondo gradino del podio grazie alla fantastica volata della junior al primo anno di categoria Arianna Giordani.

La piacentina di Gerbido, già dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti”, gara junior andata in scena sulle strade emiliane di Bianconese di Fontevivo (PR), ha colto la nona piazza assoluta nell'affollato sprint che ha deciso la competizione, risultando la seconda migliore junior alle spalle della più esperta Elisa Tottolo.

Le 114 atlete (60 elite e 54 junior), che hanno risposto all'invito degli organizzatori della Ciclistica Adriana Bolzano ASD, si sono sfidate sulla distanza di 80 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, totalmente pianeggiante, ripetuto per 20 volte. I vari tentativi di fuga sono stati ben controllati dal gruppo, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di giocarsi in volata la vittoria.

Arianna Giordani è stata ben supportata dalle compagne di squadra, che le hanno permesso di sprintare al meglio e di cogliere il secondo gradino del podio.

ORDINE D'ARRIVO OPEN “COPPA RISTORANTE CIBUS - COPPA ANTONIO ZANON” A BOLZANO:

1) Michieletto Vanessa (Top Girls - Fassa Bortolo) Km 80 in 1h55’46” alla media di 41,463 Km/h

2) Basilico Valentina (BePink)

3) Cipriani Carmela (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) De Vallier Elisa (Acca Due O - Manhattan) a 1”

5) De Grandis Michela (CC Canturino 1902 ASD)

6) Semoli Serena (Aromitalia - Basso - Vaiano)

7) Missiaggia Alessia (Top Girls - Fassa Bortolo)

8) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) a 2”

10) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “COPPA RISTORANTE CIBUS - COPPA ANTONIO ZANON” A BOLZANO:

1) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

2) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

3) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)