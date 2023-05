Shotokan Karate Cavallermaggiore: un oro e tre argenti ai Campionati Italiani 2023

Nel fine settimana del 6 e 7 maggio a Bellaria Igea Marina (RM), presso il locale Palasport, si sono svolti i Campionati Italiani di karate tradizionale della Federazione Shotokan Karate International-Italia, riservati alle categorie speranze, juniores, seniores e veterani.

Di fronte al pubblico numeroso e attento delle grandi occasioni, gli atleti, più di 250 provenienti dalle diverse regioni italiane, si sono confrontati in gare di kata (figure) e kumite (combattimento), individuali e a squadre.

L’occasione ha permesso al direttore tecnico della SKI Italia-Europa, il Maestro Miura, coadiuvato dal Maestro Lusvardi, di verificare la preparazione degli atleti anche in vista dei prossimi eventi internazionali, tra cui il Mondiale in Ungheria.

Nella prima giornata riservata a competizioni per le cinture nere e marroni seniores (maggiori di 18 anni) e veterani, i risultati per la Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. del Maestro Massimo SPERTINO, che come sempre si avvale della collaborazione del Maestro Antonino VIOLA, sono stati molto soddisfacenti.

Quattro sono stati infatti i titoli italiani conquistati dalla società cavallermaggiorese:

medaglia d’oro per MASTRORILLO Mirko nella categoria kata master cinture marroni individuale;

medaglia d’argento per BONINO Walter nella categoria kata master cinture marroni individuale;

medaglia d’argento per MINA Alessia nella categoria kumite seniores cinture marroni individuale;

medaglia d’argento per VIOLA Antonino nella categoria kumite seniores cinture nere a squadre.

Molto buone anche le prestazioni delle altre due atlete della S.K.C. - A.S.D., CARENA Licia e GENTILE Sofia, che si sono distinte sia nel kata individuale, che nel kata a squadre.

Nella seconda giornata si sono svolte le competizioni per gli atleti più giovani afferenti alle categorie speranze e juniores, le quali comprendono sportivi di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, tra i quali hanno ben figurato BONINO Michele, SPERTINO Ettore e BONINO Matilde, i quali hanno affrontato con coraggio le prove di kata e kumite, arrivando a sfiorare il podio a questo importante appuntamento stagionale.

A loro vanno i complimenti per essersi messi in gioco e per le belle prestazioni realizzate.