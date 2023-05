A La Morra si celebrano le api con una camminata sui sentieri locali

Straordinario primo appuntamento con le camminate tematiche sui Sentieri di La Morra – e in occasione della “giornata internazionale delle api” – sabato 20 maggio.

La Morra eventi e turismo, con l’azienda “Apicoltura Avìe” e con la partecipazione della guida ambientale escursionistica Mailing Pisano, darà vita ad un evento in cui, sullo sfondo di una natura nel pieno della sua esplosione primaverile, verrà esplorato il mondo delle api e il loro ruolo essenziale e insostituibile per il nostro ecosistema.



La camminata di svolgerà nella splendida cornice del “sentiero dei grandi orizzonti”, attraverso le parole esperte della guida impareremo di più sulla vegetazione e sul paesaggio. Saremo poi dolcemente introdotti nel mondo delle api e della produzione del miele dagli apicoltori di La Morra.



Al termine dell’evento verranno degustati alcuni dei prodotti dell’Azienza “Apicoltura Avìe”. La camminata è adatta a tutti, sono consigliati abbigliamento e calzature adeguati e in caso di maltempo sarà spostata a data da destinarsi.



Costo di partecipazione: 10 € per persona/ bambini 0 - 12 gratuito

Ritrovo: sede degli alpini, borgata Fornace – parcheggio disponibile

Orario: dalle 15:30

Durata: circa 2h 30’