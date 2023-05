Cuneo, Simona Ventura al cinema Monviso per la presentazione di 'Marco Inedito'

“Ringraziamo sentitamente l’Associazione Culturale Ego Bianchi per aver organizzato a Cuneo la presentazione di ‘Marco Inedito – Gli ultimi 100 giorni di vita di Marco Pannella’. Un’occasione importante, a sette anni dalla sua scomparsa, per ricordare un leader dal grande spessore umano e politico.” Così una nota divulgata da Radicali Cuneo “G. Donadei” in merito alla presentazione del nuovo documentario su Marco Pannella. La pellicola verrà proiettata al Cinema Monviso di Cuneo mercoledì 24 maggio, alle ore 20.00. Parteciperanno anche gli autori Giovanni Terzi e Simona Ventura. L’accesso è gratuito con obbligo di prenotazione.



“Questo evento – continua la nota dei radicali – è importante per ripercorrere alcuni importanti passaggi dell’ultima parte della vita di Marco Pannella, grazie a del materiale audio-video mai diffuso, raccolto dall'assistente Matteo Angioli, dall’attivista Laura Harth e da Mirella Parachini, compagna di una vita. Sono passati sette anni dalla scomparsa di Marco, e la sua statura intellettuale, la sua caparbietà e intelligenza politica non manca solo a noi radicali. Oggi il modo migliore per commemorarlo non è idolatrandolo, ma impegnandosi almeno un po’ per portare avanti alcune delle tante battaglie che ha inaugurato ma che non è riuscito a portare a termine” concludono.

Per informazioni contattare 0171/291286 o egobianchiassculturale@gmail.com

Per partecipare a questo evento sarà necessario prenotarsi seguendo le indicazioni a questo link:

https://www.ibcard.biz/service/elencoeventi.php?evento=1145