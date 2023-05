A Cuneo si presenta "Le guerre di Mario Rigoni Stern. Trauma, racconto, guarigione"

Il 12 maggio nella sala polivalente del cento di documentazione territoriale alle 18 (Largo Barale, 1 - Cuneo), su iniziativa dell’Istituto storico della Resistenza sarà presentato il volume di Gianluca Cinelli Le guerre di Mario Rigoni Stern. Trauma, racconto, guarigione, pubblicato nel 2022 dall’editore perugino Morlacchi.

Quasi tutti gli italiani conoscono Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern come un classico della letteratura del Novecento ed è in buona parte grazie a questo libro se almeno tre generazioni di lettori hanno conosciuto gli eventi drammatici della ritirata di Russia del 1943. La guerra è un tema centrale della narrativa di Rigoni Stern: essa rappresenta la perdita della natura e si caratterizza come un atto di violenza contro tutto ciò che esiste, perché infligge ferite nel corpo e nella mente delle persone e perfino nel paesaggio naturale. Questi traumi sono difficili da guarire e non scompaiono mai del tutto, perciò la scrittura e il racconto contribuiscono a mantenerne vivo il ricordo come un monito a non ripetere gli stessi errori. Rigoni Stern racconta nelle sue storie il lungo e faticoso percorso che dal trauma giunge alla guarigione con la scoperta del valore più importante, l’armonia.

La prima parte del libro si concentra sul racconto autobiografico e collettivo del trauma di guerra. La seconda parte, invece, espone le “vie della guarigione” dal trauma di guerra attraverso il lavoro, la riconquista della natura e la solidarietà umana.

Introduce la presentazione Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo.

Dialoga con l’Autore Patrizia Piredda, dottore di ricerca in Filosofia del linguaggio.