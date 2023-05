A Cuneo torna l'appuntamento con Bimbimbici

Fiab Cuneo Bicingiro ripropone Bimbimbici, l’atteso appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie che tornerà domenica 14 maggio.

Piccoli e grandi ciclisti potranno finalmente prendere parte all’allegra pedalata in sicurezza lungo le strade di Cuneo, come anche tutti i cittadini: un’opportunità per pedalare insieme!

L’appuntamento per tutti è al Parco della Resistenza alle 9 per l’iscrizione (gratuita) e partenza alle 10. Il percorso di 9 km sarà come sempre guidato da Fiab Cuneo Bicingiro organizzatore della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Cuneo, il contributo dell’Avis Cuneo e l’assistenza della Misericordia di Cuneo.

La tradizionale manifestazione promossa da FIAB ha come principale obiettivo quello di diffondere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi per una mobilità sostenibile, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

Coinvolgendo in primis le famiglie, Bimbimbici intende, inoltre, sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e percorsi ciclabili in sicurezza per aumentare la vivibilità dei centri urbani.

Chi usa la bicicletta non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre.

Per i bambini è obbligatorio l’uso del casco

Dopo il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti, al termine della pedalata ad attendere i giovani partecipanti al Parco della Resistenza ci saranno gli istruttori della Scuola di MTB del G.S. Passatore, che daranno a tutti i bambini la possibilità di sperimentare una divertente GIMCANA.

Tutti i bambini iscritti riceveranno in omaggi offerti da Avis Cuneo, Lekkerland Fratelli Serra e FIAB Cuneo Bicingiro (fino ad esaurimento scorte).

Fiab Cuneo Bicingiro ringrazia gli sponsor che collaborano alla realizzazione della manifestazione: Avis Cuneo, Misericordia di Cuneo.

Lo staff di Fiab Cuneo Bicingiro rinnova l’appuntamento con i giovani ciclisti e le loro famiglie per domenica 14 maggio alle ore 9,00 al Parco della Resistenza a Cuneo (partenza alle ore 10,00).