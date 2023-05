A Moretta si inaugura il nuovo ostello al santuario della Beata Vergine del Pilone

Si terrà sabato 13 maggio alle 10,30 il taglio del nastro e l’apertura ufficiale del nuovo ostello di Moretta, realizzato in un’ala del santuario della Beata Vergine del Pilone.

Sarà l’agenzia dei servizi formativi Agenform a gestire la nuova struttura, composta da ambienti comuni da destinare a refettorio e salone e da camere per complessivi sei posti letto. L’Agenform potrà utilizzare la struttura anche a favore degli studenti e del personale che frequenta i corsi dell’agenzia, oltre che, ovviamente, per i turisti che transitano a Moretta.

"Fin da ora – sottolinea il sindaco Gianni Gatti – ci sono delle prenotazioni. Il paese necessitava di una struttura ricettiva, dopo la chiusura dello storico albergo “Italia”. Ci sono dei B&B, ma non sempre riescono a rispondere a tutte le richieste. L’ostello è prima di tutto un ottimo punto di riferimento per i cicloturisti che percorrono la Via delle Risorgive, che transita proprio di fronte al santuario, ma è una struttura che si adatta a tutte le esigenze, dalle famiglie ai giovani, ai gruppi organizzati. Permette una sosta a costi contenuti, a ridosso del centro del paese, in una struttura storica, ma con impianti e arredi nuovi Fin dall’insediamento della nostra amministrazione – conclude Gatti – avevamo in programma di potenziare l’offerta turistico-ricettiva del paese. Un passo alla volta stiamo cercando di rendere Moretta più attrattiva attraverso servizi e proposte turistiche, e di promuovere il nostro paese anche oltre i soliti confini provinciali".