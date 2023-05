A Oncino la simulazione del soccorso alpino del Monviso: 'salvata' una persona bloccata su una parete

Sabato scorso il gruppo Soccorso alpino del Monviso ha praticato un'esercitazione notturna, in valle Po, riguardante le manovre tecniche per simulare il recupero di un infortunato bloccato su una parete vicino al ponte sul Po nella zona del cosiddetto bivio di Oncino, sulla strada che porta a Crissolo.



La simulazione ha visto interessata una persona che fungeva da infortunato. Gli operatori che si sono calati sul costone roccioso per soccorrerla.



I soccorritori sono poi giunti nel bosco alla base della parete, su cui è stato simulato l'incidente, dove un’altra squadra del Soccorso alpino pronta ha riconfigurato una manovra per il trasporto nella zona boschiva molto ripida, fino alla strada dove l’ambulanza ha preso in carico il paziente.





“Sono simulazioni – spiega Gianluca Bocca del soccorso alpino Monviso – che eseguiamo periodicamente, sia in estate che in inverno, in qualsiasi situazione meteorologica, per seguire il principio esercitativo, ma anche per essere sempre aggiornati sulle ultime tecniche e sull'uso delle apparecchiature utili al soccorso”.



Queste esercitazioni, sia estive che invernali, sono organizzate dalle varie stazioni del Soccorso Alpino che in quella del "Monviso" comprendono Casteldelfino, Crissolo e Verzuolo.



L’esercitazione di sabato è stata organizzata dalla stazione del Soccorso alpino di Crissolo aperta a tutte la delegazione del «Monviso».