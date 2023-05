Alla scoperta dell'architettura neoclassica con gli incontri del FAI Cuneo

In Italia non è possibile ignorare la storia artistica dei nostri grandi monumenti, presenti nelle grandi città come in ogni piccolo paese di provincia: attirano turisti ammiratori e studiosi da tutto il mondo e ci circondano ovunque. Ma non si può in alcun modo apprezzare un’opera architettonica se non se ne conosce lo stile, la scelta delle soluzioni costruttive o decorative e se non si sa inquadrare ciò che stiamo osservando in un panorama storico e artistico generale. Proprio con lo scopo di conoscere meglio la storia dell’architettura la Delegazione FAI di Cuneo propone un ciclo di incontri divulgativi sulla Storia dell’architettura, rivolti a tutti i curiosi e gli appassionati, per capire e riconoscere gli stili e per vivere il nostro Paese con più attenzione e consapevolezza.

Insieme al prof. Walter Canavesio, storico dell’arte, si affronterà, in questo incontro, le origini e gli sviluppi dell’architettura neoclassica, termine sotto il quale confluirono più indirizzi architettonici maturati nell’Europa del secolo XVIII ed esauritisi verso la metà del secolo XIX, in origine segnati da una polemica antibarocca, ma apertisi in seguito alle correnti rivoluzionarie, imperiali e di Restaurazione. Accomunate da uno specifico orientamento che comprendeva un ripensamento ed una reinterpretazione delle architetture della classicità greca e romana, le nuove sperimentazioni esclusero programmaticamente la copia conforme al passato, per inoltrarsi in un paesaggio creativo calato nello spirito, spesso austero e solenne, dell’antico. Ma le nuove architetture erano anche il frutto di una società in veloce mutamento, che comprendeva esigenze inedite alle quali far fronte con tipi edilizi necessariamente inusitati.

Il discorso si svilupperà a partire dai centri generatori dell’orientamento classicista, da Venezia all’Inghilterra sino alla matura fase romana di secondo Settecento, connessa con le parallele esperienze francesi, per passare in seguito alle situazioni regionali italiane, a quella specifica piemontese, e concludersi infine con una analisi dei più significativi monumenti cuneesi e della loro storia.

“L’architettura è figlia del suo tempo e lo esprime in tutto: idee sociali e politiche, religione e cultura, modi di essere e di vivere, ricchezza e povertà – afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo – e, come è ormai nostra consuetudine, vogliamo sensibilizzare il pubblico partendo proprio dalla conoscenza del tema, certi che la consapevolezza possa portare a vivere il nostro Paese con occhi nuovi e diversi. Con questo ciclo di incontri vorremmo fornire la grammatica di base perché chiunque possa capire il linguaggio dell’architettura e dell’arte, sempre meno insegnata anche nelle scuole, ma fondamentale per la formazione personale di ogni italiano”.

Come sempre l’obbiettivo è approfondire il tema con un taglio divulgativo, adatto a tutti, anche senza una preparazione specifica, fornendo gli strumenti per riconoscere e collocare un’opera, un oggetto, un edificio, un complesso, una parte di città nello spazio e nel giusto periodo cronologico, riconoscendone i caratteri essenziali, anche attraverso paragoni e comparazioni.

L’incontro si rivolge a tutti: amanti delle bellezze del nostro Paese, viaggiatori, fotografi, insegnanti, studenti, curiosi ad ogni livello. Chiunque potrà trovare risposte senza timore di annoiarsi.

Su richiesta saranno rilasciati attestati di partecipazione.

L’incontro avrà una durata di 2 ore ca., dalle ore 20:30, e sarà ospitato - in presenza - nella Sala Convegni della Fondazione Geometri di Cuneo (gentilmente concessa), in via S. Giovanni Bosco 7/a, Cuneo (Complesso Agorà).

L’incontro potrà essere seguito anche online, in modalità webinar sulla piattaforma Zoom, richiedendo le credenziali alla Delegazione (allegando copia della ricevuta di contributo): cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it

Contributo: 10 euro ad incontro | 8 per iscritti FAI | 5 per studenti, interamente devoluto al FAI per la missione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco e approfittare, da subito, delle condizioni privilegiate.

Il ciclo di incontri, per il suo valore culturale, gode del patrocinio del Comune di Cuneo e del contributo della Fondazione CRC e di Oliva cioccolato dal 1924