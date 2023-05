Alla scuola dell'infanzia di Ceva è nato un orto didattico che profuma di altruismo

I bambini della scuola dell'infanzia "Momigliano" di Ceva, negli scorsi giorni, hanno scoperto come creare un piccolo orto didattico.

Con terriccio, semi e acqua si sono messi al lavoro, grazie al prezioso aiuto delle maestre, che ogni giorno innaffieranno i semi, le collaboratrici scolastiche, l'aiuto di una mamma che ha messo a disposizione i vasi, un commerciante generoso che ha regalato semi e piantine.

"Non bastano semi, terriccio e piantine - spiegano dalla scuola - servono le manine piccole piccole per scavare nel terriccio, mentre le mani più rugose e sagge sono perfette per appoggiare delicatamente le piantine nei vasi. Un grazie di cuore a Fratelli Guffanti per il terriccio, i semi e le piantine, alla mamma per i vasi ed al nonno per la pazienza e saggezza. Ora i bimbi potranno osservare e imparare che per far crescere un fiore occorre lavorare tutti insieme.".