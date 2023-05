Musica e arte come terapia: un pomeriggio sulle buone pratiche dell'Asl Cn2

Venerdì 12 maggio alle ore 14, presso la hall al 3° piano dell’Ospedale di Verduno, in occasione della 2ª Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, l’Asl Cn2 e la Fondazione Ospedale Alba-Bra dedicheranno un pomeriggio alla musica come forma di arte-terapia.

Il Neurosviluppo è il processo di crescita che, dal concepimento, conduce a un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale attraverso l’intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali specifiche per ogni età.

In quest’ottica, la musica e l’arte possono fare molto per promuovere il Neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti e sostenere una crescita armonica e serena, così come per intervenire quando compaiono difficoltà e disturbi.

La musica può essere fonte di benessere per operatori e pazienti, in diverse fasi della vita, e facilitare i percorsi di cura. Se ne parlerà in una serie di interventi informali, durante i quali verranno anche presentate le buone pratiche sviluppate in ospedale e sul territorio.