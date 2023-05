Bagnolo Piemonte, nel 2022 due nuovi ingressi nella Croce Verde: in arrivo altri rinforzi dal servizio civile

Si è tenuta venerdì 28 aprile la consueta assemblea annuale della Croce Verde Bagnolo Piemonte per l’approvazione del bilancio e per la relazione delle attività svolte nell’ultimo anno.



Sono state approvate dai volontari anche alcune importanti modifiche al regolamento interno in modo da saper affrontare nel modo corretto le alcune nuove situazioni sulla gestione dell’associazione e dei volontari che si sono venute a creare nel periodo covid e rese necessarie dopo l’ingresso della Croce Verde negli enti del terzo settore.



Per ciò che riguarda la competenza economica della gestione dell’ente non risultano rischi o criticità e con tutti voti positivi viene approvato il bilancio all’unanimità.



Quest’anno la Croce Verde Bagnolo ha registrato due nuovi ingressi e ben presto potrà contare anche sull’aiuto di due giovani ragazze che hanno partecipato al bando del servizio civile universale.



Negli ultimi 5 anni i volontari sono passati da 125 a 100 con una partecipazione attiva di circa il 60% dei soccorritori alle attività della croce verde. L’assunzione di un dipendente ha coperto in parte la carenza di volontari diurni anche perché si è registrato un incremento delle richieste di trasporto soprattutto di quelle che giungono dai privati cittadini.



La croce verde Bagnolo ha in essere 2 importanti convenzioni quella con il 118 e quella per i trasporti inter-ospedalieri e per la continuità cure con la ASL CN1. Gli interventi urgenti per il 118 sono stati 383 con una percorrenza di circa 20400 km mentre quelli per la ASL CN1 sono stati 447 per circa 32700 km. Bisogna però rilevare che i servizi per i privati sono aumentati per un numero di circa 750 servizi effettuati in ambulanza o con mezzi disabili con un chilometraggio di 41 mila chilometri circa.



A settembre saranno indette le votazioni per il nuovo consiglio direttivo che eleggerà un nuovo presidente o riconfermerà l’attuale in carica. Proprio all’attuale presidente Matteo Paire l’assemblea dei volontari ha voluto dare conferma della stima e della riconoscenza per il lavoro svolto e per la costante presenza.



Molte le attività rivolte alla popolazione come corsi sul primo soccorso, esercitazioni con i vigili del fuoco, incontri per i più piccoli e serate a tema in collaborazione con le forze dell’ordine o con medici specialisti. Queste attività sono affiancate da quelle di formazione e ripasso rivolte ai volontari e tenute dagli istruttori interni dell’associazione.



Concludendo l’assemblea il presidente ha ringraziato quanti a vario titolo sostengono la croce verde con donazioni, con il 5 per mille e con la vicinanza anche solo con un pensiero o con la preghiera; un grazie particolare ai volontari per il loro impegno e a chi collabora alla gestione della croce verde. Congedando l’assemblea il consiglio direttivo ha lasciato un pensiero a tutti i volontari sottolineando l’importanza e la delicatezza del loro ruolo: nessuno è inutile a questo mondo se è capace di alleggerire i pesi di un altro uomo!