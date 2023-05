Casteldelfino accende il suo nuovo maxischermo a led

Con un occhio che guarda al futuro, dopo la colonnina per la ricarica delle macchine elettriche e prossimamente anche la colonnina per la ricarica delle bici elettriche, ecco il nuovo maxischermo LED Evotech full color, sostitutivo del vecchio giornale luminoso non più funzionante e non più riparabile, che ne prende il posto al bivio della Provinciale Valle Varaita con la piazza “Santi del Popolo”.

Si tratta di uno schermo dalle dimensioni di mt. 2,88 x 1,92, visibile sino a 130 metri di distanza, progettato per poter comunicare con il pubblico e la popolazione.

Per mezzo dell’utilizzo di tecnologia all’avanguardia il maxischermo permette di visualizzare immagini, testi e video memorizzati o trasmessi in real time. La gestione e gli aggiornamenti possono essere eseguiti anche da remoto, permettendo di informare la gente con news, meteo, data/ora, temperatura etc.

Il maxischermo, inoltre, permette di trasformare la tipica pubblicità statica in dinamica con la proiezione di video, dirette, spot pubblicitari e i programmi gi manifestazioni o eventi culturali con grande effetto scenico.

Stante la sua posizione strategica di essere visibile dalla strada provinciale i messaggi visualizzati dal maxischermo possono assolvere anche ad una funzione informativa turistica a beneficio dell’intenso traffico automobilistico verso l’alta valle Varaita e il Colle dell’Agnello.

Soddisfatto il sindaco di Casteldelfino, Domenico Amorisco, dichiara: “Siamo un piccolo comune montano che vuol sopravvivere alla desertificazione e con le nostre iniziative stiamo cambiando in meglio il volto di Casteldelfino. Al maxischermo affidiamo il messaggio che Casteldelfino c’è, e c’è con le sue attività, i suoi servizi ormai residuali, i suoi eventi, le sue manifestazioni e i suoi vari richiami turistici tra arte, natura, storia, cultura e tradizioni”.