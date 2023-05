Cuneo, in biblioteca sono disponibili archivio e collezioni di Franco Cordero

Ieri, lunedì 8 maggio, ricorreva il terzo anniversario della morte di Franco Cordero, insigne giurista e scrittore che è sempre rimasto legato a Cuneo , la città in cui è nato.

L’Amministrazione cittadina e l’Ordine degli Avvocati di Cuneo gli hanno dedicato un pomeriggio di studi presso il Salone d'onore del Municipio, cui hanno preso parte anche i familiari.

Com'è noto gli eredi di Franco Cordero avevano deciso di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il suo archivio, le sue pubblicazioni e la sua collezione di libri, dunque la Biblioteca civica di Cuneo ha ricevuto, catalogato e messo a disposizione del pubblico un esemplare di tutti i libri pubblicati da Franco Cordero, digitalizzando gli articoli non giuridici da lui scritti e gli articoli su Franco Cordero comparsi sulle maggiori testate nel corso degli anni.

"Con la firma della lettera di intenti – dichiara la Sindaca Patrizia Manassero - abbiamo siglato l’ingresso nella Biblioteca Civica di Cuneo del prezioso fondo letterario appartenente al nostro concittadino Franco Cordero, scomparso proprio l’8 maggio di tre anni fa. Un patrimonio culturale di oltre 11 mila libri e pubblicazioni che costituiscono uno straordinario valore aggiunto per la nostra Biblioteca. Ci tengo dunque a ringraziare la famiglia Cordero per l’importante donazione che, oltre a ricordare nel tempo la figura del padre, permetterà la lettura e lo studio dei suoi testi a tutta la cittadinanza. Grazie anche a tutto il personale responsabile della catalogazione e digitalizzazione: un lavoro non semplice né immediato, che rende però l’archivio molto più accessibile".