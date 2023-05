Cuneo “Libri per tutti”: la biblioteca scende in strada durante il mercato contadino

Giovedì 11 maggio 2023, in continuità con le iniziative di “Viviamo il Giobia”, dalle ore 16 l’angolo tra corso Giolitti e via Meucci a Cuneo verrà animato da “Libri per tutti: la biblioteca scende in strada”. Bambini, ragazzi e adulti, liberamente potranno consultare e sfogliare alcuni libri messi a disposizione delle biblioteche cittadine: dai fumetti, ai romanzi, ai silenti book e molto altro. All’iniziativa saranno presenti le volontarie di ABL che consiglieranno le letture e leggeranno ad alta voce per chi vorrà, sia grandi che piccini. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con La Biblioteca 0/18 del Comune di Cuneo e l’ODV Amici delle Biblioteche e della Lettura, nell’ottica di promuovere la lettura per tutti, in spazi insoliti e fuori dal comune. L’attività si terrà comunque anche in caso di pioggia, sfruttando l’area coperta dei portici.

A partire da novembre 2022 accanto a “Giobia”, il mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane, formaggi, miele) sono realizzate alcune iniziative il cui obbiettivo è accompagnare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità.

Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni partner territoriali e a due partner tecnici (le cooperative sociali Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi: spettacoli di arti performative, laboratori creativi e momenti di convivialità, il cui obbiettivo è animare il mercato e la zona circostante.

Le iniziative sono gratuite e ad accesso libero.