Eventi ed appuntamenti a Cuneo, Alba, Verduno e Bra per celebrare "il talento degli infermieri"

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio 2023, la Federazione Nazionale degli Infermieri ha indicato come tema “IL TALENTO DEGLI INFERMIERI. ARTE E SCIENZA IN EVOLUZIONE”.

Sul territorio Cuneese, in concerto con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo, le Aziende Sanitarie CN1, CN2 e ASO Santa Croce e Carle, l’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale organizzano, su diverse piazze della provincia, momenti di incontro tra la popolazione e gli infermieri stessi.

A Cuneo, in Largo Audifreddi, saranno presenti dalle ore 9 alle ore 13 gli infermieri della ASLCN1 per condividere con la popolazione l'esperienza del terremoto in Turchia facendo conoscere alcuni mezzi di soccorso e presentando un filmato inerente al lavoro svolto; due infermiere esperte in procurement presenteranno la delicata problematica della donazione e de ltrapianto di organi, tessuti e cellule.

Gli Infermieri dell'ASO S. Croce e Carle in possesso di competenze avanzate nel campo degli Interventi assistiti con gli animali daranno visibilità alla valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa; infermieri con competenze forensi in ambito peritale, legale, nell'assistenza alle persone vittime di violenza nelle sue differenti esplicitazioni e affette da varie forme di dipendenza, condivideranno le varie attività di prevenzione ed educazione sanitaria.

Gli infermieri liberi professionisti informeranno la popolazione circa le proprie competenze a servizio dell’utente. Gli infermieri pediatrici forniranno informazioni inerenti alla prevenzione delle disostruzioni delle vie aeree in età pediatrica. Sempre nella stessa sede, gli studenti di Infermieristica di Cuneo dell’Università degli Studi di Torino accoglieranno la popolazione in un percorso dedicato alla salute, articolato in tre step:

“1 Pressione arteriosa: la sappiamo misurare correttamente? Consigli e accortezze.

2 Quali rischi e vantaggi nell'uso delle app sulla salute nel web? Ricerchiamo insieme.

3 Come immagini l'infermiere del futuro?”.

L’Ordine degli Infermieri accoglierà la popolazione e gli iscritti presso il Palazzo ex Mater Amabilis - piano terra - Via Alessandro Ferraris di Celle, 2 –Cuneo dalle 12:30 alle 13:30. Con l’occasione sarà consegnato un riconoscimento simbolico agli Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti ai propri Albi da oltre 50 anni.

Sarà altresì inaugurata la nuova insegna dell’Opi, successivamente posizionata presso la sede dell’Ordine in via Bassignano, 65 donata dalla ditta TPL di Borgo San Dalmazzo.

Presso l’Ospedale di Verduno, a partire dalle 08:30, la popolazione avrà modo di conoscere la figura dell’infermiere con le attività proposte dagli Infermieri e dagli studenti di Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.

Il programma prevede l’inaugurazione della giornata con il saluto delle autorità - il Direttore Generale ASL CN2, i Sindaci di ALBA-BRA-VERDUNO e il Presidente OPI della Provincia di Cuneo -.

Sempre a Verduno sarà presente un banchetto stand all’ingresso principale zona pianoforte della Fondazione Ospedale, con la partecipazione continua di infermieri, studenti CLI e intrattenimento musicale al pianoforte da parte degli Infermieri.

Vi sarà anche una proiezione di video con storie di infermieri e foto realizzate da parte di un infermiere a cura di Fondazione Ospedale.

A Bra, in Piazza XX Settembre (angolo Corso Garibaldi), dalle ore 9:45 alle 12:45 e ad Alba, in Piazza Risorgimento (piazza del Duomo) dalle 14:00 alle 18:00 sarà presente un ambulatorio mobile (Fondazione) per la rilevazione dei parametri in occasione dell’evento Ginnastica Dolce inPiazza realizzato dall’Associazione “NOI COME TE”.

Gli Infermieri Pediatrici daranno dimostrazione delle manovre di disostruzione infantile delle vie aree, gli Infermieri di Emergenza delle prime manovre BLS e l’attivazione del sistema di emergenza 112, gli Infermieri di famiglia e comunità (IFEC) dell’attività in ambulatorio nella casa di Comunità di Bra per gli Over 65. Saranno presenti gli studenti di infermieristica in supporto all’attività. A tutti gli eventi saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo per dare risposte a quesiti posti dalla cittadinanza in riferimento alla professione.