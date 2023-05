Gli alunni della primaria di San Michele Mondovì regalano fiori e canti agli ospiti della casa di riposo

"Maestra, hai visto? Molti nonni cantavano con noi le canzoni e battevano il ritmo con le mani!”.

Questo uno dei commenti dei bambini della primaria di San Michele Mondovì che, negli scorsi giorni insieme alle maestre e alle volontarie AVO, con entusiasmo hanno ripreso le visite alla casa di risposo dove hanno intrattenuto gli ospiti con canti e racconti.

"Il pretesto è stato quello dell’imminente festa della mamma,- spiegano le maestre Marina, Cinzia, Simona e gli alunni delle classi quinta e quarta - ma in realtà qualsiasi occasione è buona per collaborare con gli operatori ed il personale volontario, persone sempre piene di energie, di pazienza e di voglia di fare. Queste iniziative sono preziose per noi insegnanti, poiché offrono la possibilità di far emergere una motivazione vera per fare e apprendere, unita al piacere di presentare fuori dal contesto scolastico ciò che si è imparato e vedere gli effetti del proprio lavoro e del proprio impegno, che rende soddisfatti e felici i bambini e di riflesso gli adulti che se ne occupano.

Se si riescono a creare questi piccoli momenti di felicità, regalandosi piacere reciproco, anziani e bambini si arricchiscono a vicenda: stamattina è stata una parentesi bellissima dell’anno scolastico, che alunni e maestre ricorderanno con un sorriso per molto tempo. Speriamo di poter ripetere numerose esperienze come questa in altre occasioni: non vediamo l’ora!".

Gli alunni hanno poi regalato diversi manufatti e lavoretti agli ospiti della struttura. Una collaborazione proficua quella tra la casa di riposo e la scuola, che in diverse occasioni ha già promosso iniziative simili.

"E' stata una mattinata gioiosa quqlla con i bambini della quarta e della quinta della primaria, accompagnati dalle maestre Marina, Simona e Cinzia." - commentano l volontarie dell'AVO - "I bimbi hanno consegnato un fiore ad ogni ospite. I nonni a loro volta hanno regalato un poster fatto da loro e con le loro firme, cantato tante belle canzoni con i bambini. Grazie alla Direzione della Casa di Riposo di San Michele per la buonissima torta che ci ha offerto. Grazie a Pasquale che ci sostiene e guida nei laboratori e ad Ivana Garelli sempre presente".