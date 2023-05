Grande partecipazione alla tappa cuneese della “Staffetta dell’Umanità”

Sono stati più di cento i partecipanti alla tappa cuneese della “Staffetta per l’Umanità” promossa da Michele Santoro a livello nazionale nella giornata di domenica 7 maggio.

L’iniziativa, indetta a livello locale dal Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo, è partita alle 18 ai piedi della statua di Barbaroux in Piazza Galimberti e si è snodata sul sagrato della piazza con letture, musiche e riflessioni.

I partecipanti, contrari all’invio di armi in Ucraina e in tutti i luoghi dove sono in corso conflitti armati, si sono uniti idealmente alla staffetta che da Aosta a Lampedusa ha visto camminare insieme migliaia di persone con l’obiettivo di unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza.

“I governi continuano a ignorare il desiderio di pace dei popoli e proseguono nella folle corsa a armi di distruzione sempre più potenti” hanno scandito i partecipanti. “Mentre milioni di persone sono costrette dalle inondazioni, dalla siccità e dalla fame, a lasciare le loro terre, centinaia di miliardi di euro vengono spesi per aumentare la devastazione dell’ambiente e spargere veleni nell’aria”.