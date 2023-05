In visita al cantiere della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Venasca

Venerdì 5 maggio Matteo Gagliasso, membro del Consiglio Regionale del Piemonte e Vicepresidente della V Commissione, che si occupa tra le altre cose di tutela dell’ambiente e di protezione civile, ha fatto visita al cantiere per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Venasca.

Il consigliere regionale è stato accolto dal sindaco Silvano Dovetta, accompagnato dalla consigliera comunale Paola Ferrua, dal Capo Distaccamento dei Vigili del fuoco Volontari Silvano Monge e dal volontario Enrico Peano. Nel corso della visita, avvenuta a margine di un altro impegno istituzionale di Gagliasso, è stata presa visione del cantiere e dell’avanzamento lavori, finanziati grazie ad un contributo della Regione Piemonte: Gagliasso ha sottolineato come si stia costruendo "una struttura all’avanguardia, al servizio dei cittadini e che potrà garantire ancora più sicurezza".



La nuova caserma, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, metterà il Distaccamento dei Vigili del Fuoco in condizione di lavorare meglio: Silvano Monge ha ribadito come questi nuovi locali siano "un obiettivo importante che ci consentirà di lavorare in locali più adeguati e moderni degli attuali". In termini di tempistiche, il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta, ha precisato che la caserma sarà pronta entro il prossimo autunno: "Ribadisco il grazie ai Vigili volontari per il servizio prestato, in favore di tutta la valle Varaita e non solo di Venasca: la nuova caserma, che presto sarà operativa, è uno dei numerosi progetti che stiamo portando avanti, grazie ad una compagine comunale di grande eccellenza, per rinnovare Venasca e fornire servizi alla cittadinanza adeguati. Grazie, infine, alla Regione Piemonte, per il costante sostegno che ci garantisce, e al suo presidente Alberto Cirio che si è speso molto per questo progetto".



Monge ha infine precisato l’importante ruolo svolto dall’Associazione Pompieri del Monviso per sostenere e supportare le attività del distaccamento, auspicando che quest’ultimo si possa rinforzare con il contributo di nuovi volontari.