La clavicembalista Elisabetta Guglielmin in concerto a Mondovì

Uno degli ambiti più importanti del repertorio barocco è senza dubbio quello per clavicembalo solo, che conta migliaia di opere – oggi per lo più sconosciute – che venivano eseguite non solo in pubblico nelle sale da concerto, ma anche e soprattutto in contesti più intimi, come i salotti aristocratici e delle più abbienti famiglie borghesi, ogni volta che si voleva ascoltare musica senza avere la disponibilità di più musicisti. Tramite l’ascolto delle opere per clavicembalo è possibile scoprire aspetti inediti e di sorprendente bellezza della civiltà musicale barocca, che in questo modo può essere colta in tutte le sue sfumature stilistiche.

Sabato 13 maggio alle 17 la Sala Ghislieri ospiterà, nell’ambito della rassegna Mondovì Musica, la nota clavicembalista veneta Elisabetta Guglielmin che condurrà il pubblico alla scoperta di questo vero e proprio scrigno di tesori.

L’esibizione musicale, sarà preceduta da una presentazione, riservata ai soci dell’Associazione Amici dell’Academia Montis Regalis, a cura del musicologo torinese Giovanni Tasso che illustrerà peculiarità e caratteristiche del repertorio eseguito, al quale prenderà parte anche anche il Sig. Marco Bongi, Presidente dell'Associazione APRI Onlus i quali soci, potranno entrare gratis all’evento.

Il programma si aprirà con due brani di Johann Jakob Froberger, compositore molto stimato da Johann Sebastian Bach per la sua capacità di sintetizzare genialmente gli elementi stilistici francesi e italiani, le due scuole che in quell’epoca dettavano legge in materia di gusto musicale, contribuendo a gettare le fondamenta di quello che sarebbe diventato uno stile genuinamente tedesco. Accanto alla Suite II pubblicata nel 1649 – strutturata secondo la collaudata sequenza di Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga – si segnala il Plainte faite à Londres pour passer la Mélancholie, un brano intriso di una vena intensamente introversa, dal quale traspare con chiarezza l’animo pensoso e portato alla malinconia del compositore. A questo capolavoro farà seguito la celebre Chaconne di Johann Sebastian Bach, movimento conclusivo della Partita in re minore per violino solo BWV 1004, che secondo alcuni musicologi sarebbe stata composta dal sommo Cantor lipsiense sull’onda del lacerante dolore provocatogli dalla morte improvvisa della adorata prima moglie Maria Barbara. Questo straordinario brano verrà proposto nella trascrizione per la sola mano sinistra di Johann Brahms, riveduta da Elisabetta Guglielmin.

Dopo questo intenso excursus in Germania, la solista volgerà la propria attenzione al Grand Siècle francese, con una ricca silloge di opere di François Couperin Le Grand, esponente di spicco di una fiorente dinastia di musicisti, tuttora ritenuto tra i maggiori protagonisti del Barocco francese. Due raffinati preludi tratti dalla raccolta L’Art de toucher le clavecin faranno da cornice a quattro celebri brani tratti dal primo e dal secondo libro dei Pièces de clavecin, deliziose miniature che descrivono in maniera estremamente vivida altrettante immagini della fervida fantasia di Couperin. Il più famoso è senza dubbio Les baricades mistérieuses, un capolavoro dello style brisé, che ha spinto gli studiosi ad avanzare le ipotesi più fantasiose per spiegarne il contenuto, tra le quali spicca quella del grande clavicembalista Scott Ross, che vi vide la descrizione musicale di un treno (!) che prende poco per volta velocità. In questo senso, le “barricate misteriose” potrebbero essere quelle che fanno rallentare e talvolta fermare il “treno”.

In conclusione, Elisabetta Guglielmin eseguirà la Suite III di Elisabeth Jacquet de la Guerre, una delle compositrici più importanti e carismatiche del XVII secolo insieme all’italiana Barbara Strozzi.

Sabato 13 maggio 2023 – ore 17

Sala Ghislieri

Via Francesco Gallo – Mondovì

RECITAL DI ELISABETTA GUGLIELMIN

Johann Jakob Froberger (1616-1667)

Plainte faite à Londres pour passer la Melancholie

Suite II (1649)

Allemande – Courante – Sarabande – Gigue

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Chaconne in re minore BWV 1004

(revisione di Elisabetta Guglielmin dall’edizione per la mano sinistra di Johannes Brahms)

François Couperin (1668-1733)

Second Prélude (L’Art de toucher le clavecin)

Allemande La Laborieuse (Premier Livre de Pièces de clavecin)

Les Idées Heureuses (Premier Livre de Pièces de clavecin)

Septième Prélude (L’Art de toucher le clavecin)

Les Langueurs Tendres (Second Livre de Pièces de clavecin)

Les Baricades Mistérieuses (Second Livre de Pièces de clavecin)

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1666-1729)

Suite III (1687)

Prelude – Allemande – Courante I – Courante II – Sarabande –

Gigue – Chaconne – Gavotte – Menuet

Elisabetta Guglielmin, clavicembalo

ELISABETTA GUGLIELMIN

Allieva del Maestro Kenneth Gilbert alla Fondazione Cini di Venezia e all’Accademia Musicale Chigiana di Siena (Diploma d’Onore e borsa di studio “Emma Contestabile”), dal 1997 al 2001 Elisabetta Guglielmin frequenta il corso di Alto perfezionamento all’Universität Mozarteum di Salisburgo, dove entra per merito con una borsa di studio (classe del Maestro Kenneth Gilbert). Ha tenuto numerosi concerti in recital in prestigiose sale in Europa e nel Nord America.

Ha collaborato con diverse orchestre, ensemble e solisti quali M. Rizzi, M. Larrieu, E. Bronzi, M. Brunello, D. Rossi, W. Hazelzet, V. Vestidello e I Sonatori de la Gioiosa Marca, F. Manara e l'Orchestra d’archi del Teatro alla Scala di Milano. Ha registrato l'opera completa per clavicembalo di Elisabeth Jacquet de la Guerre per OnClassical, le Variazioni Goldberg e l’Aria variata di Johann Sebastian Bach e i Préludes e altre opere per clavicembalo di François Couperin per OnClassical; recensiti con 4 e 5 stelle da MusicVoice, WDR 3 ( Album der Woche WDR 3), BBC Music Magazine, EarlyMusicReview selezionati tra le migliori uscite da Audiophile Essential-Highresaudio, scelti e radio trasmessi da rete 2 della RSI, WDR 3, Heart Radio New York, BBC 3 Breakfast, Primo Movimento Rai RadioTre, Swr.de. Tiene regolarmente masterclass e corsi in Italia e all’estero. Dal settembre 2018 è docente di clavicembalo e Tastiere Storiche all’Aimart (Accademia Internazionale di musica e arte) di Roma. Ha insegnato clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, è docente di clavicembalo al Conservatorio “N. Sala” di Benevento. Suona stabilmente in duo con il violinista Valerio Losito con il quale ha registrato le sei sonate per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach.

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

segreteria-artistica@academiamontisregalis.it

Biglietto intero € 10,00 Biglietto ridotto € 7,00 per gli Amici dell'Academia Montis Regalis e per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ingresso libero per gli allievi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e bambini fino a 11 anni.