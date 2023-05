La primaria di Sale delle Langhe alla scoperta dell'archeologia a Bene Vagienna

Lo scorso giovedì 4 maggio tutte le classi della scuola primaria di Sale delle Langhe si sono recate in visita a Bene Vagienna al centro “Archea” dove hanno partecipato a diversi laboratori di archeologia didattica e conosciuto le caratteristiche principali dell’antica città romana di Augusta Bagiennorum.

Presso la cascina “I Frati” dove sono stati riprodotti gli ambienti e le attività di una villa romana del periodo imperiale, i bambini divisi in due gruppi, hanno partecipato in modo attivo e coinvolgente a diverse attività manuali.

Il gruppo di quarta e quinta ha preparato alcune salse romane (seguendo il testo di cucina scritto da Apicio nel I sec. d.C.), costruito piccoli manufatti d’argilla, preparato creme cosmetiche e utilizzato un´antica groma riprodotta (strumento utilizzato dai tecnici romani per suddividere il territorio tra gli assegnatari).

Le classi prima, seconda e terza si sono invece cimentate nella realizzazione con l’argilla del più antico gioco preistorico, di un gioco egizio (i birilli), di uno greco-etrusco (la trottola) e di un gioco da tavolo romano.

All´interno della cascina hanno inoltre potuto osservare alcuni animali d’allevamento caratteristici dell’epoca e conoscere in modo più dettagliato diversi oggetti utilizzati in epoca romana quali anfore interrate per la conservazione del vino e degli alimenti, macina per la lavorazione dei cereali, torchio vinario.

In modo allegro e coinvolgente i bambini hanno ampliato le loro conoscenze storiche e trascorso una piacevole giornata a contatto con la natura.