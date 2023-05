Marene, aperta la manifestazione di interesse per il restauro della cappella dell’Assunta

Come anticipato qualche mese fa continua l’impegno del Gruppo di lavoro del programma “I Gioielli di Marene” dedicato al recupero della Cappella dell’Assunta, sita in località Mondini.

In continuità con il precedente intervento, nel prossimo biennio il bene culturale immerso nella campagna marenese sarà nuovamente oggetto di ulteriori lavori, sostenuti in parte dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella primavera del 2021 venne realizzato il nuovo tetto della Cappella, venne messo in sicurezza il campanile e si provvide al recupero degli intonaci nel portico. Inoltre, l’anno successivo venne riqualificata l’area antistante a cura dei volontari dell’Associazione “Muovi le mani per Marene”.

Nel 2023 e negli anni successivi l’intenzione è quella di provvedere al restauro degli apparati decorativi della Cappella, in particolare l’interno, con il recupero delle cromie originali delle pareti interne, della pala d’altare e alla parziale riqualificazione dell’adiacente casa del cappellano con l’obiettivo di restituire alla Comunità un luogo di ritrovo.

A partire da lunedì 8 maggio è aperta la manifestazione d’interesse aperta a tutte le imprese edili in possesso di competenze nell’ambito del restauro architettonico interessate a partecipare all’intervento di riqualificazione del complesso. In particolare il progetto prevede il recupero e l’adeguamento della casa del Cappellano adiacente la cappella dell’Assunta, sia dal punto di vista distributivo sia da quello strutturale, predisposizioni impiantistiche al primo piano, il rifacimento della copertura e l’abbattimento delle barriere architettoniche attualmente esistenti.

Sul sito www.gioiellidimarene.com gli interessati potranno visionare in anteprima parte della documentazione progettuale che è stata inviata alle Soprintendenze competenti tramite la Curia Metropolitana per le opportune autorizzazioni.

Il cronoprogramma prevede che l’intervento sia da realizzarsi a partire dagli ultimi mesi del 2023.

Per comunicare l’intenzione a partecipare alla manifestazione di interesse le imprese potranno inviare la propria adesione all’indirizzo PEC della Parrocchia della Natività della Maria Vergine di Marene parr.marene@legalmail.it o alla PEC della Biblioteca bibliomarene@pec.libero.it.

La scadenza è fissata per sabato 20 maggio alle ore 23.59.

I progettisti sono a disposizione per chiarimenti e per sopralluoghi e a tale scopo chi fosse intenzionato può prendere contatti con il responsabile della Biblioteca Comunale di Marene Marco Biolatti al numero telefonico 0172 743936 durante l’orario della Biblioteca (lunedì – venerdì 16/18 e sabato 10/12 e 16/18).