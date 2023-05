Moretta entra nelle “Terre dei Savoia”. Il consiglio comunale ha deliberato, all’unanimità, l’adesione all’associazione presieduta dal sindaco di Racconigi Valerio Oderda. Presente in sala, lo stesso Oderda ha illustrato brevemente le finalità dell’associazione: "Terre dei Savoia ingloba attualmente 36 comuni, con altri che sono in attesa di entrare a farne parte. L’obiettivo dell’associazione è lo sviluppo di progetti con finalità culturali e turistiche, legate al territorio. Abbiamo in corso diversi progetti, anche di respiro europeo, come “Mappae” con diversi partner, nazionali ed europei".

Il Comune sosterrà una spesa di 2.700 euro all’anno quale quota associativa.

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti dichiara: "L’adesione a Terre dei Savoia non pregiudica la permanenza in Ocatvia. Si tratta di due enti diversi. Terre dei Savoia ci permetterà di sviluppare nuove sinergie e ampliare il ventaglio di progetti e proposte legate allo sviluppo culturale e turistico del nostro comune".