Terminati i lavori di manutenzione al bivacco Rousset in Valle Grana [FOTO]

Si sono conclusi nei giorni scorsi i consueti lavori di manutenzione del Bivacco Rousset (1904 m) in Valle Grana.

Il bivacco, dedicato al cercatore d’oro che in loco operò per diverso tempo, si trova alla base delle due Rocche Pergo ed è una meta classica dell’escursionismo ed è aperto tutto l’anno e dispone di sei posti letto. È dotato di un particolare sistema di riscaldamento attraverso dei collettori solari su cui sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione.

Gli interventi hanno consentito di aggiustatare la porta d’ingresso, ripristinare la sorgente di acqua e adottare alcuni semplici accorgimenti per rendere più accogliente il bivacco, tra cui la realizzazione di una bacheca che raccogli il quaderno delle dediche del bivacco Rousset che, in ordine cronologico raccolgono le testimonianze, le firme, i giudizi e le annotazioni degli stessi protagonisti che le hanno rilasciate.

L’accoglienza si rinnova ogni volta che volontari se ne prendono cura con la manutenzione, con la pulizia che dovrebbe essere minima, se tutti quelli che lo utilizzano lo rispettassero.





"Il bivacco - dicono dal Comune di Monterosso Grana - è un soggetto titolare di un diritto: il rispetto. Tale diritto lo si soddisfa: lasciando il bivacco pulito dal proprio passaggio e non “dimenticando” l’immondizia sia dentro che fuori; ricomponendo in ordine le coperte e cuscini; trovandolo in disordine o sporco, come purtroppo può capitare, mettere mano alla ramazza, pulire e riordinare. Chi ha fruito dell’ospitalità di un bivacco ha vissuto dei momenti di intima soddisfazione e protezione nella preparazione delle ascensioni o anche solo nel semplice pernottamento per godere del tramonto e dell’alba e ancora di più nella protezione dai temporali.

Questo è il bivacco Rousset. Grazie ai precedenti amministratori che hanno sempre investito, curato e mantenuto vivo il bivacco e un grande grazie agli amici e volontari Marco Migliore e Bruno Cinquini che hanno collaborato attivamente per rendere sicuro ed accogliente il bivacco".